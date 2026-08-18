Верховна Рада станом на 18 серпня не отримала від президента Володимира Зеленського подань щодо призначення очільників Міноборони та МЗС.

Про це під час засідання парламенту повідомив спікер Руслан Стефанчук, відповідаючи на запитання народного депутата Дмитра Костюка, інформує Суспільне.

Нардеп запитав, чи вносив Зеленський до Верховної Ради подання про призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони, а Андрія Сибіги — міністра закордонних справ.

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«Станом на зараз подання на призначення міністрів оборони та закордонних справ до Ради не надходили», — відповів Стефанчук.

Відповідно, Верховна Рада наразі не може перейти до розгляду призначень на ці посади, оскільки відповідні кандидатури президент ще не вніс до парламенту.

16 липня Верховна Рада призначила нового прем'єра Сергія Корецького замість Юлії Свириденко та проголосувала за новий склад уряду, окрім міністрів закордонних справ та оборони, кандидатури яких президент не вніс до парламенту.

17 липня уряд призначив Євгенія Хмару в.о. міністра оборони, а Андрія Сибігу — в.о. міністра закордонних справ.

18 серпня народні депутати повернулися до роботи після перерви. Однак, як повідомляло Суспільне з посиланням на джерела, Верховна Рада цього дня не розглядатиме призначення міністрів оборони та закордонних справ.