Народний депутат Микита Потураєв в інтерв’ю Radio NV заявив, що Михайла Федорова не варто було звільняти, але Євгеній Хмара зможе бути міністром оборони.

«Я вважаю, що Михайла Федорова не варто було звільняти з посади міністра оборони. Вважаю, що одним із найраціональніших рішень було би повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони», — заявив Потураєв в ефірі Radio NV.

Реклама

Водночас він розповів, що під час відставки попереднього уряду Федоров назвав йому та іншим нардепам з різних фракцій та груп кілька прізвищ генералів, які є його однодумцями.

«Спільні цінності, спільні ідеї, підходи. Кожен із них міг би бути прекрасним міністром оборони, зокрема [Михайло Федоров] назвав прізвища генералів [Кирила] Буданова, [Василя] Малюка і Хмари», — сказав нардеп.

Потураєв додав, що абсолютно впевнений, що ґрунтуючись на тому, що сказав Федоров, Хмара зможе бути міністром оборони.

«Він не лише спецпризначенець. Він — людина, яка не лише організовувала неймовірно ефективні операції у глибокому тилу ворога, але це людина, яка перетворила разом із генералом Малюком центр Альфа в зовсім нову структуру, яка займається і розробкою нових видів озброєнь, і їх виробництвом, замовленням. Євгеній Хмара абсолютно в курсі, що таке нова, так би мовити, цифрова війна, якою має бути армія нового зразка. Я переконаний, що Євгеній Хмара — це та людина, яка зможе продовжити реформи, які були започатковані за часів Міністерства Михайла Федорова», — заявив нардеп.

Читайте також: Костенко розповів про своє враження від Хмари як від імовірного міністра оборони

Призначення Євгенія Хмари міністром оборони — головне

16 липня Верховна Рада призначила нового прем'єра Сергія Корецького замість Юлії Свириденко та проголосувала за новий склад уряду, окрім міністрів закордонних справ та оборони, кандидатури яких президент тоді не вніс до парламенту.

17 липня уряд призначив Євгенія Хмару в.о. міністра оборони.

19 серпня Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України, за це рішення проголосували 312 нардепів.

Сам Хмара під час виступу в Раді підтвердив, що вже є цивільною особою і звільнений з військової служби. Згідно із законом про національну безпеку України, міністр оборони має бути виключно цивільною особою.

Реклама:

Хмара став 21-м міністром оборони незалежної України, дев’ятим від початку російсько-української війни у 2014 році та п’ятим від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. На цій посаді він замінив Михайла Федорова, який обіймав її з 14 січня до 16 липня 2026 року і став наймолодшим міністром оборони в історії України.

Після звільнення Федорова з посади міністра оборони в Україні почались щоденні протести проти цього рішення, які тривали також у день призначення Хмари.