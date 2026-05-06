Зеленський заявив, що в Україні готують закон про «військові компанії»

Як вважає президент України Володимир Зеленський, зараз готують законодавче підґрунтя для «військових компаній» (Фото: Офис президента Украины)

В Україні почали готувати законодавче підґрунтя для того, що у світі заведено називати «військовими компаніями».

Про це 6 травня у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

«МВС України, розвідка, необхідні урядовці, команда Офісу президента готують законодавче підґрунтя для того, що у світі називається „військовими компаніями“. Я доручив розробити для України найоптимальніший формат і цього року забезпечити ухвалення закону. Провідні світові держави залучають своїх громадян для роботи в так званих приватних військових компаніях і в деяких інших організаційних формах», — сказав глава української держави.

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Як вважає президент Зеленський, «важливо дати нашу державну відповідь на цю нішу, на цю можливість, на цей попит у сфері експорту безпеки».

«Сьогодні відбулася нарада, присвячена деяким особливим післявоєнним можливостям наших воїнів. Весь світ бачить, що український воїн справді сильний і справді досвідчений. Наш експорт безпеки — після цієї війни і для ветеранів — має стати реальною бізнес-можливістю. Це правильно, це справедливо, щоб наша держава могла й надалі бути глобальним суб'єктом, щоб українські воїни могли заробляти на тому безпрецедентному досвіді, який дала наша оборона», — підсумував глава української держави.

У листопаді 2025 року Кабмін ухвалив експериментальний порядок, який дає змогу залучати підприємства до формування груп ППО. До проєкту насамперед можуть долучитися оператори критичної інфраструктури — підприємства, що забезпечують роботу енергетики, зв’язку, транспорту, водопостачання та інших стратегічних сфер.

1 травня 2026 року в Міноборони заявили, що до проєкту приватної протиповітряної оборони приєдналися 24 українські компанії з різних регіонів країни.

«Станом на квітень 2026 року до проєкту приватної ППО долучилися 24 компанії. Це підприємства різних форм власності з різних областей України, зокрема Харківської, Одеської, Київської, Полтавської, Закарпатської та інших», — ідеться в повідомленні.

Групи приватної ППО складаються з цивільних осіб, які пройшли спеціальне навчання, мають відповідні сертифікати і допуски та відповідають необхідним вимогам, додали в Міноборони.