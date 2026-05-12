Зеленський не фігурує у розслідуваннях НАБУ і САП (Фото: Офіс президента України)

Президент України Володимир Зеленський не фігурує в межах досудового розслідування Національного антикорупційного бюро і Cпеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це у вівторок, 12 травня, заявив керівник НАБУ Семен Кривонос на брифінгу, де були присутні кореспонденти NV.

«Президент України в межах досудового розслідування не фігурував і не фігурує. R1 — це резиденція 1», — сказав він.

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За словами Кривоноса, інші слідчі версії щодо належності того чи іншого майна перевіряються в межах досудового розслідування, воно триває.

У відповідь на уточнювальне запитання NV, про те, чи Володимир Зеленський не фігурує у справі Мідас, бо законодавство не дозволяє НАБУ здійснювати розслідування проти президента, Кривонос відповів: «Я надав коментар, якщо будемо заглиблюватись зараз в цей контекст, це буде абсолютно неправильно».

Напередодні видання Українська правда повідомило, що НАБУ і САП 11 травня проводять слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

УП писала, посилаючись на власні джерела, що кооператив Династія зводять для Зеленського, Єрмака, ексвіцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у справі Мідас.

Згодом антикорупційні органи заявили, що оголосили підозру колишньому керівнику ОП через справу про легалізацію 460 млн грн на будівництві кооперативу Династія в Козині.

Радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин під час бесіди з журналістами заявив, що у цій справі «поки що рано давати оцінки».

«Цей контекст уже давно існує в ЗМІ і широко висвітлюється, то ж чому тут дивуватися. Як бачимо, процесуальні дії ще тривають, тому поки рано давати оцінки», — заявив Литвин.

12 травня в НАБУ заявили, що повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, викритої на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах, зокрема, на елітному будівництві під Києвом.

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Йдеться про:

колишнього віцепрем'єр-міністра України;

бізнесмена ( одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас);

одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас); інших осіб.

У НАБУ не називають прізвища підозрюваних, проте з повідомлення Бюро випливає, що, ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова та Тимура Міндіча.