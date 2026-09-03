Сергій Корецький розраховував на те, що, відкрито продемонструвавши масштаб проблеми, він зможе домогтися конструктиву, пише УП (Фото: Сергій Корецький / Telegram)

Новий прем’єр-міністр України Сергій Корецький не намагається побудувати теплі персональні стосунки з народними депутатами та не прикрашає дані про реальну фінансову ситуацію в країні .

Про це у четвер, 3 вересня, пише Українська правда (УП) у розгорнутому матеріалі Трикутник розгубленості, або Кабмін, ОП і Рада в новому політичному сезоні.

За словами співрозмовників видання у Слузі народу, після свого призначення Корецький почав активно розбиратися, зокрема, які є ресурси в його розпорядженні, які потреби він має вирішити. І, за словами джерел УП, він був «добряче шокований».

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«Причому свого шоку Корецький не приховував і без особливих реверансів почав нашим депутатам вивалювати правду. А вони не звикли, їх останній раз так лякав [Олексій] Гончарук (колишній прем'єр-міністр — ред.) на початку епідемії COVID-19», — розповів УП один зі «слуг».

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Протягом серпня Корецький ходив на зустрічі в Офісі президента та у Верховній Раді, демонструючи таблиці і графіки. Автор статті зазначає, що у багатьох нардепів залишилися «незабутні враження» від даних зустрічей.

Він також підготував презентацію і для президента Володимира Зеленського. На слайдах було продемонстровано «страхітливий фінансовий розрив» між наявними в Україні ресурсами та витратами, які держава повинна профінансувати до кінця року. І, як уточнює УП, він вимірювався десятками мільярдів доларів.

Колишня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко намагалася максимально м’яко пояснювати співрозмовникам складні фінансові проблеми, уникаючи зайвого напруження. Презентація Корецького стала для багатьох представників влади справжнім холодним душем, пише УП.

Новий прем'єр сфокусувався на тому, щоб показати масштаб проблем і добитися від Верховної Ради конструктиву. Він активно агітував депутатів за підтримку євроінтеграційних та інших законів, виконання яких прив’язане до міжнародного фінансування.

Своєю чергою Рада винесла частину із них на голосування 1 вересня, однак того ж дня майже всі і провалила.

Такий хід подій може стати для Корецького досвідом та першим важким уроком держуправління на інтенсиві, констатує автор статті.

УП також пише, що президент «був вражений» масштабом бюджетного дефіциту після доповіді прем'єр-міністра.

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Україна може отримати $12,7 млрд міжнародної підтримки до кінця 2026 року, і ці кошти прив’язані до конкретних законів, які має ухвалити парламент. Ідеться про індикатори в рамках чотирьох основних програм підтримки: Ukraine Facility, Ukraine Support Loan, а також програм співпраці з МВФ і Світовим банком, заявляла 27 серпня голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

29 серпня міністр оборони України Євгеній Хмара повідомив, що наразі в Україні є дефіцит фінансування оборони, що становить 27 мільярдів доларів. Проте оборонне відомство вже має варіанти розв’язання цього питання.

1 вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що «уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони».

2 вересня Підласа повідомила, що за січень-серпень 2026 року державний бюджет отримав на 33,1 млрд грн доходів менше, ніж заплановано.