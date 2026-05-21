Зеленський заявив про «сильні перші кроки» у напрямку створення української ППО проти балістики

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з українськими науковцями (Фото: Офіс президента)

Україна поки що не має власних засобів протиповітряної оборони , які здатні збивати балістичні ракети, але є «перші сильні кроки» у цьому напрямку. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з українськими науковцями у четвер, 21 травня, повідомляють Новини.LIVE.

«Антибалістики поки що немає, шукаємо… Але є сильні перші кроки, ми над цим працюємо кожного дня», — сказав Зеленський.

Він додав, що українська ППО наразі успішно збиває російські дрони, у тому числі реактивні та далекобійні.

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У квітні президент Зеленський заявив, що Україна розглядає можливість створення антибалістичної системи у співпраці з європейськими країнами протягом наступного року.

Інфографіка: NV

14 травня співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман повідомив, що компанія приєднується до антибалістичної коаліції в рамках спільного з Європою проєкту Фрея.