«Рішення є». Зеленський розповів, скільки часу знадобиться Україні на розгортання виробництва Patriot
Президент назвав терміни розгортання виробництва Patriot (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)
Через певні бюрократичні процедури розгортання виробництва систем ППО Patriot в Україні займе від 12 місяців до кількох років. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю телемарафону Єдині новини.
За його словами, США ухвалили політичне рішення про передачу Україні необхідних ліцензій, проте його реалізація потребує проходження відповідних бюрократичних процедур.
«Рішення є. Воно було ухвалене президентом Сполучених Штатів та іншими важливими державними інститутами Америки. Україна має отримати відповідні ліцензії», — заявив президент України.
Він наголосив, що саме процедурні питання можуть суттєво вплинути на терміни налагодження виробництва озброєнь та систем ППО.
«Бюрократія — це впровадження систем, виробництво систем ППО, що займає від 12 місяців до кількох років. Це, в принципі, ось така історія», — додав Зеленський.
8 серпня президент України заявив, що Україна досягла домовленостей зі Сполученими Штатами про щомісячні поставки ракет для комплексів Patriot, однак наявних обсягів недостатньо.
Дефіцит ракет для української ППО — головне
5 серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп минулого тижня під час зустрічі в Овальному кабінеті із Зеленським відхилив його прохання надати ще кілька сотень ракет-перехоплювачів для систем Patriot.
Того ж дня Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо посилення української протиповітряної оборони. Крім того, цього дня президент України припустив, що скорочення поставок ракет для ППО Україні може бути політичним тиском.
На зустрічі в Анкарі минулого місяця Трамп обіцяв надати Україні ліцензію на виробництво PAC-3. Але вже за тиждень, після напруженої розмови із Зеленським у Білому домі, президент США публічно змінив тон, заявивши журналістам, що ніякої угоди про дозвіл Україні виробляти Patriot насправді не було, і що «потрібно бути дуже обережними, дозволяючи комусь їх будувати».
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