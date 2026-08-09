«Рішення є». Зеленський розповів, скільки часу знадобиться Україні на розгортання виробництва Patriot

Через певні бюрократичні процедури розгортання виробництва систем ППО Patriot в Україні займе від 12 місяців до кількох років. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю телемарафону Єдині новини.

За його словами, США ухвалили політичне рішення про передачу Україні необхідних ліцензій, проте його реалізація потребує проходження відповідних бюрократичних процедур.

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«Рішення є. Воно було ухвалене президентом Сполучених Штатів та іншими важливими державними інститутами Америки. Україна має отримати відповідні ліцензії», — заявив президент України.

Він наголосив, що саме процедурні питання можуть суттєво вплинути на терміни налагодження виробництва озброєнь та систем ППО.

«Бюрократія — це впровадження систем, виробництво систем ППО, що займає від 12 місяців до кількох років. Це, в принципі, ось така історія», — додав Зеленський.

Інфографіка: NV

8 серпня президент України заявив, що Україна досягла домовленостей зі Сполученими Штатами про щомісячні поставки ракет для комплексів Patriot, однак наявних обсягів недостатньо.

Дефіцит ракет для української ППО — головне

5 серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп минулого тижня під час зустрічі в Овальному кабінеті із Зеленським відхилив його прохання надати ще кілька сотень ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Того ж дня Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо посилення української протиповітряної оборони. Крім того, цього дня президент України припустив, що скорочення поставок ракет для ППО Україні може бути політичним тиском.

На зустрічі в Анкарі минулого місяця Трамп обіцяв надати Україні ліцензію на виробництво PAC-3. Але вже за тиждень, після напруженої розмови із Зеленським у Білому домі, президент США публічно змінив тон, заявивши журналістам, що ніякої угоди про дозвіл Україні виробляти Patriot насправді не було, і що «потрібно бути дуже обережними, дозволяючи комусь їх будувати».