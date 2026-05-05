Сергій Тігіпко — політик із команди Януковича, який свого часу голосував за «диктаторські закони», зазначили у Чесно (Фото: NV)

Одним із позаштатних радників керівника Офісу президента (ОП) Кирила Буданова став Сергій Тігіпко — колишній лідер партії Сильна Україна та віцепрем'єр-міністр часів Віктора Януковича.

Про це у вівторок, 5 травня, повідомив Рух Чесно, спираючись на відповідь керівництва Департаменту з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації ОП на запит.

Реклама

Там нагадали, що Тігіпко — колишній лідер партії Сильна Україна та віцепрем'єр-міністр часів Віктора Януковича.

«16 січня 2014 року Тігіпко проголосував за так звані „диктаторські закони“, які стали одним із символів спроби Януковича придушити протести українців», — зазначили у Чесно.

Крім того, Сергій Тігіпко є власником фінансово-промислової групи ТАС — однієї з найбільших груп України.

Згідно з наданою інформацією, позаштатними радниками Буданова, окрім Тігіпка, є Андрій Юсов та керівник Одеської обласної організації партії Пора Роман Девятов.

Фото: Рух Чесно

Коментуючи призначення Юсова, у Чесно зазначили, що воно є логічним, адже він — колишній представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, відомий як речник ГУР.

«Це логічно: Буданов сам очолював ГУР до призначення керівником ОП, а Юсов був обличчям цього відомства в публічному просторі», — нагадали у Чесно.

Тим часом Михайло Подоляк, Сергій Лещенко, Ігор Веремій і Вікторія Страхова стали позаштатними радниками всього Офісу президента.

Як підкреслили у Чесно, на офіційному сайті президента України цих людей не знайти.

«Немає опису їхніх функцій, напрямів роботи, підстав призначення, що й кому саме вони радять. Дізнатися про їхнє існування можна, лише надіславши офіційний інформаційний запит», — йдеться у матеріалі Руху.

Але, як зазначають у Чесно, навіть тоді необхідно точно зазначати примітку «поза штатом».

«Адже попросивши перелік усіх радників, відповідь може бути неповною», — додали в організації.

27 квітня Рух Чесно опублікував оновлений список радників тапредставників президента Володимира Зеленського. Також у Чесно вказали прізвища тих, хто входить до команди Кирила Буданова, нового керівника ОП після відставки Андрія Єрмака.