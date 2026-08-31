У Верховній Раді працюють над забезпеченням безперебійної роботи під час повітряних тривог

31 серпня, 14:46
Апарат Верховної Ради вживає заходи для забезпечення безперебійної роботи (Фото: Наталя Кравчук / NV)

Апарат Верховної Ради вживає заходи для забезпечення безперебійної роботи (Фото: Наталя Кравчук / NV)

У звʼязку з постійними повітряними тривогами у Києві апарат Верховної Ради України працює над заходами для забезпечення безперебійної роботи парламенту.

Про це у понеділок, 31 серпня, повідомили у Верховній Раді.

Раніше КМДА повідомила, що у Києві для шкіл підготували різні сценарії організації навчання в умовах тривалих повітряних тривог та інших загроз.

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У Києві у понеділок, 31 серпня, вісім разів оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних шахедів. Відомо про шістьох постраждалих.

Росіяни майже безперервно атакують столицю та Київську область дронами, починаючи з 27 серпня. Вночі 31 серпня у Києві знову лунали вибухи.

Повітряні сили повідомляли, що вночі війська РФ атакували Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59 та 121 ударним БпЛА типу Shahed, більшість з яких — реактивні. ППО знешкодила 96 дронів.

Редактор: Вікторія Горьова

Теги:   Київ Верховна Рада Обстріл Повітряна тривога

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