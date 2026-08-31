У Верховній Раді працюють над забезпеченням безперебійної роботи під час повітряних тривог
Апарат Верховної Ради вживає заходи для забезпечення безперебійної роботи (Фото: Наталя Кравчук / NV)
У звʼязку з постійними повітряними тривогами у Києві апарат Верховної Ради України працює над заходами для забезпечення безперебійної роботи парламенту.
Про це у понеділок, 31 серпня, повідомили у Верховній Раді.
Раніше КМДА повідомила, що у Києві для шкіл підготували різні сценарії організації навчання в умовах тривалих повітряних тривог та інших загроз.
У Києві у понеділок, 31 серпня, вісім разів оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних шахедів. Відомо про шістьох постраждалих.
Росіяни майже безперервно атакують столицю та Київську область дронами, починаючи з 27 серпня. Вночі 31 серпня у Києві знову лунали вибухи.
Повітряні сили повідомляли, що вночі війська РФ атакували Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59 та 121 ударним БпЛА типу Shahed, більшість з яких — реактивні. ППО знешкодила 96 дронів.