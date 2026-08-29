Паліса заперечив інформацію про своє призначення послом у США

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса спростував інформацію про своє можливе призначення послом України в США. Про це він заявив під час спілкування із журналістами, повідомляє NV.

«Згідно із законодавством, я не можу водночас виконувати і військову, і дипломатичну службу. В той же час звільнятися з військової служби — це суперечить моральним та життєвим принципам. Під час війни я маю бути тут, в своїй країні. Тому єдиний формат, за якого я можу поїхати в США, — це навчання», — сказав Паліса.

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26 серпня агентство РБК-Україна писало, що на посаду посла України в США в Офісі президента розглядають декілька потенційних кандидатур серед військових, дипломатів і політиків. Серед них, зокрема, колишній глава МЗС Дмитро Кулеба і заступник голови ОП Павло Паліса.

Президент США Дональд Трамп називав Палісу своїм «улюбленим солдатом» в Україні. Наразі він займається в Офісі президента переважно сектором оборони. Як зазначають джерела РБК-Україна, важлива роль Паліси на нинішній посаді «теж має значення», і наразі він залишається поряд із президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Під час спілкування з журналістами 22 серпня Зеленський заявив, що вже має кандидатуру на посаду посла України у США.

Він наголосив, що на цю посаду потрібна людина із досвідом, яка зможе глибоко розбиратися у широкому спектрі питань. «Кандидатура є. У посольство в Сполучених Штатах Америки потрібна досвідчена людина. Це дуже важливо. Зараз там вибори. Нам потрібен комунікатор, щоб про Україну не забували. Треба бути на телебаченні, зустрічатись із сенаторами, think tanks. Впливати, розмовляти. Людина повинна глибоко розбиратися в багатьох питаннях», — вказав Зеленський.

Звільнення Стефанішиної та кандидати на посаду посла України в США — головне

12 липня 2026 року ЗМІ повідомили, що посолка України в США Ольга Стефанішина попросила завершити дипломатичну службу через особисті обставини.

3 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади посолки України у США.

5 серпня стало відомо, що НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили підозру Стефанішиній у набутті майна іншими особами, які діяли за дорученням підозрюваної. Вона не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівку, яку витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки й оренду ще однієї квартири, крім того, не вказала користування Mercedes, записаним на підлеглого, стверджують слідчі.

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6 cерпня ВАКС обрав запобіжний захід Стефанішиній у вигляді застави в розмірі 6 млн гривень.

У липні нардеп Ярослав Железняк та ЗМІ повідомляли, що Стефанішину може змінити на посаді посла в США Юлія Свириденко, яку нещодавно звільнили з посади прем'єр-міністерки. 23 липня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що пропонував Свириденко цю посаду.

21 липня LIGA.net із посиланням на джерела в Офісі президента писала, що одним із головних кандидатів на посаду посла України у Сполучених Штатах називали Рустема Умєрова. 3 серпня президент призначив Умєрова, який до цього був секретарем РНБО, на посаду голови Служби зовнішньої розвідки.