Заява Каллас про виїзд посольства США: в Офісі президента припустили, що йшлося про ніч перед ударом 24 травня

В Офісі президента відреагували на заяву про виїзд американських дипломатів (Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин прокоментував заяву високої представниці ЄС з питань зовнішньої політики Каї Каллас про виїзд з України посольства США та припустив, що йшлося про ніч перед ударом 24 травня.

«Можливо, малося на увазі про обставини перед тим ударом у ніч на неділю, хто знає, ми чули, що американські дипломати з Києва тоді поїхали. В будь-якому випадку Україна вдячна всім посольствам, які працюють в Києві та підтримують Україну», — заявив Литвин під час спілкування з журналістами, повідомляє NV.

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За його словами, це «загалом дивна ситуація», що Україна має пояснювати слова керівниці дипломатії ЄС про Сполучені Штати.

«Звісно, ми завжди висловлюємось на різні міжнародні теми, але це більше до них питання, що вони кажуть, і хто куди їде чи не їде», — сказали в Офісі президента.

24 травня війська РФ завдали найбільшого удару по Києву за кількістю пошкоджених локацій від початку війни — було понівечено близько 300 об'єктів, зокрема десятки багатоповерхівок, музеї, державні установи, заклади освіти, приміщення ТЦ, метро Лук’янівська тощо. Відомо про 91 постраждалого і трьох загиблих людей.

Заява Каллас про виїзд американських дипломатів з України — що відомо

28 травня Каллас заявила, що посольство США евакуювало своїх дипломатів на тлі погроз Росії атаками по Києву.

«Ми почули від України вчора [27 травня], так це те, що всі посольства залишилися, крім одного. Це також свідчить про мужність [співробітників] цих посольств. Але так, всі європейці залишаються. Америка ж пішла», — сказала вона.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив у коментарі журналістам, що інформація про виїзд посольства США з Києва не відповідає дійсності.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив у коментарі ЗМІ, що американські партнери готують реакцію і, ймовірно, спростують заяву Каллас.

Напередодні майже 50 країн-членів ООН засудили у спільній заяві російські погрози посольствам в Україні. Серед підписантів документа: європейські країни, Японія, Південна Корея та інші. Сполучені Штати не підтримали заяву.

Речник Міністерства закордонних справ Франції Паскаль Конфаврьо, коментуючи погрози Росії новими ударами по Києву, заявив, що «про евакуацію не може бути й мови».

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Посолка Євросоюзу в Україні Катерина Матернова сказала, що дипломати та іноземні громадяни не мають наміру залишати Київ, попри погрози російських окупантів знову завдати масованого удару по українській столиці.

25 травня представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що російські удари по Києву «у відповідь завдавалися і будуть завдаватися».

Пізніше в МЗС РФ заявили, що окупанти починають «послідовне завдавання системних ударів» по підприємствах військово-промислового комплексу в Києві, і закликали іноземців «якнайшвидше покинути» українську столицю.