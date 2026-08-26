На посаду посла України в США в Офісі президента розглядають декілька потенційних кандидатур серед військових, дипломатів і політиків. Серед них, зокрема, колишній глава МЗС Дмитро Кулеба та заступник голови ОП Павло Паліса, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на джерела.

Президент США Дональд Трамп називав Палісу своїм «улюбленим солдатом» в Україні. Наразі війн займається в Офісі президента переважно сектором оборони. Як зазначають джерела РБК-Україна, його важлива роль на нинішній посаді «теж має значення», і наразі він залишається поряд із президентом Володимиром Зеленським в Києві.

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За словами співрозмовника агентства, якщо у Вашингтон все ж поїде хтось із чинних посадовців, наприклад, з Банкової, це змусить «дещо перелаштувати всю структуру дипломатичного треку, і на цей фактор також зважають».

Під час спілкування із журналістами 22 серпня Зеленський заявив, що вже має кандидатуру на посаду посла України у США.

Він наголосив, що на цю посаду потрібна людина із досвідом, яка зможе глибоко розбиратися у широкому спектрі питань. «Кандидатура є. У посольство в Сполучених Штатах Америки потрібна досвідчена людина. Це дуже важливо. Зараз там вибори. Нам потрібен комунікатор, щоб про Україну не забували. Треба бути на телебаченні, зустрічатись з сенаторами, think tanks. Впливати, розмовляти. Людина повинна глибоко розбиратись в багатьох питаннях», — вказав Зеленський.

3 серпня видання РБК-Україна із посиланням на джерело повідомляло, що кандидатом на посаду посла України в США є заступник голови Офісу президента Павло Паліса.

Політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в інтерв'ю Radio NV наголошував, що Паліса подобається президенту США Дональду Трампу.

Звільнення Стефанішиної та кандидати на посаду посла України в США — головне

12 липня 2026 року ЗМІ повідомили, що посолка України в США Ольга Стефанішина попросила завершити дипломатичну службу через особисті обставини. Того ж дня народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Стефанішина може отримати повідомлення про підозру від Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

3 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади посолки України у США. Сама Стефанішина заявила, що ухвалила рішення про відставку через особисті обставини.

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5 серпня стало відомо, що НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили підозру Стефанішиній у набутті майна іншими особами, які діяли за дорученням підозрюваної. Стефанішина не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівку, яку витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири. Крім того, вона не вказала користування Mercedes, записаним на підлеглого.

6 cерпня ВАКС обрав запобіжний захід Стефанішиній у вигляді застави в розмірі 6 млн гривень.

У липні нардеп Ярослав Железняк та ЗМІ повідомляли, що Стефанішину може змінити на посаді посла в США Юлія Свириденко, яку нещодавно звільнили з посади прем'єр-міністерки. 23 липня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що пропонував Свириденко цю посаду.

21 липня LIGA.net із посиланням на джерела в Офісі президента писала, що одним із головних кандидатів на посаду посла України у Сполучених Штатах називали Рустема Умєрова. 3 серпня президент призначив Умєрова, який до цього був секретарем РНБО, на посаду голови Служби зовнішньої розвідки.