Зеленський вніс у Раду законопроєкти для посилення боротьби з шахрайськими кол-центрами

Президент Володимир Зеленський заявив, що направив у Верховну Раду два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, участі в них, а також про додатковий захист людей від незаконних дій із платіжними інструментами та банківськими рахунками.

Про це він повідомив у середу, 2 вересня.

«Відповідальність за шахрайські кол-центри повинна бути чіткою та жорсткою, і не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє з кол-центрів, володіє ними. Перший законопроєкт саме це передбачає», — сказав глава держави.

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Президент зазначив, що документи також передбачають посилену відповідальність за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими дропами.

Зеленський каже, що на рівні внутрішнього регулювання банківської системи мають бути відповідні кроки та зміни в алгоритмах, які дадуть більше можливостей банкам захищати права та законні інтереси людей і підприємств та не допускати використання рахунків для ухилення від сплати податків чи легалізації коштів від незаконної діяльності.

За його словами, на рівні закону нададуть необхідну основу для для протидії організаторам шахрайських схем із банківськими рахунками та платіжними інструментами.

«Цей же законопроєкт направлений на імплементацію в Україні норм права Євросоюзу, що передбачено домовленостями з нашими партнерами. Прошу парламентарів невідкладно розглянути ці законопроєкти», — додав президент.

Про внесення відповідних законопроєктів до парламенту Зеленський анонсував 1 вересня. У своєму відеозвернення він зазначив, що «треба цю тему закривати».

«Є відповідні кроки правоохоронців, потрібні кроки законодавчі. Всі організатори кол-центрів повинні відповідати», — сказав глава держави.