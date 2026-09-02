Зеленський вніс у Раду законопроєкти для посилення боротьби з шахрайськими кол-центрами

2 вересня, 16:22
Президент України Володимир Зеленський (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент України Володимир Зеленський (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Володимир Зеленський заявив, що направив у Верховну Раду два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, участі в них, а також про додатковий захист людей від незаконних дій із платіжними інструментами та банківськими рахунками. 

Про це він повідомив у середу, 2 вересня.

«Відповідальність за шахрайські кол-центри повинна бути чіткою та жорсткою, і не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє з кол-центрів, володіє ними. Перший законопроєкт саме це передбачає», — сказав глава держави.

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Президент зазначив, що документи також передбачають посилену відповідальність за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими дропами.

Зеленський каже, що на рівні внутрішнього регулювання банківської системи мають бути відповідні кроки та зміни в алгоритмах, які дадуть більше можливостей банкам захищати права та законні інтереси людей і підприємств та не допускати використання рахунків для ухилення від сплати податків чи легалізації коштів від незаконної діяльності.

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За його словами, на рівні закону нададуть необхідну основу для для протидії організаторам шахрайських схем із банківськими рахунками та платіжними інструментами.

«Цей же законопроєкт направлений на імплементацію в Україні норм права Євросоюзу, що передбачено домовленостями з нашими партнерами. Прошу парламентарів невідкладно розглянути ці законопроєкти», — додав президент.

Про внесення відповідних законопроєктів до парламенту Зеленський анонсував 1 вересня. У своєму відеозвернення він зазначив, що «треба цю тему закривати».

«Є відповідні кроки правоохоронців, потрібні кроки законодавчі. Всі організатори кол-центрів повинні відповідати», — сказав глава держави.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Верховна Рада Шахраї Володимир Зеленський шахрайство

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