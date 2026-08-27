Стецьків розповів про найбурхливішу нараду за участі Ющенка під час Помаранчевої революції

Тарас Стецьків, який з 1990 року п'ять разів обирався до Ради, був радником прем'єра Леоніда Кучми, польовим командиром Помаранчевої революції та учасником Революції Гідності, в інтерв'ю NV розповів про найбурхливішу нараду за участі Віктора Ющенка під час Помаранчевої революції.

В інтерв'ю NV Стецьків зазначив, що тоді припинення масових протестів розміняли на проведення повторного другого туру виборів та обмеження повноважень президента через рік після того, як Ющенко ним стане.

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«Майдан на той момент розкочегарився до такого ступеня, що зупинити його могли тільки лідери Майдану. Якби ми скомандували брати Верховну Раду штурмом — Майдан узяв би її штурмом, і ніяка міліція б не зупинила. Але Верховний суд [3 грудня 2004 року] скасував результати другого туру і призначив переголосування та до публіки дійшло, що треба шукати компромісів. Прихильником компромісу був і Мороз (Олександр Мороз, лідер Соціалістичної партії - ред.), який тоді був на нашому боці, і частина оточення [Віктора] Ющенка: усі боялися повторення Кучми, ніхто не хотів президента, який розпоряджатиметься владою так само», — розповів екснардеп.

За його словами, Ющенко тоді зібрав нараду у кінозалі.

«Вона була дуже бурхливою — навіть не переказуватиму, якими словами кидалися учасники і до яких фізичних дій могло дійти. У підсумку виходило: рішення немає. Тоді я взяв слово і сказав — у нас лише два вибори: або продовжувати революцію до кінця — і я як закорінілий революціонер, став би на цю точку зору, але це означає відкинути компроміс і дати Майдану команду йти, образно кажучи, на Кончу-Заспу, де була резиденція Кучми. Майдан піде. Але ми мусимо розуміти: там можуть почати стріляти. Або, якщо ми не готові довести революцію до кінця, — йти в зал і погоджуватися на компроміс. Знаєте, що зробив Ющенко? Замовк, подивився в небо і сказав: ну то пішли в зал», — описав цю нараду Стецьків.

Екснардеп сказав, що досі не знає, чи було це рішення правильним.

«Чи правильним був компроміс 2004-го, який запустив п’ятирічний період хаосу в державі? Тут я вагаюся досі. Для мене це болюче питання: так склалися обставини, що я тоді опинився на вістрі. У мене була жахлива сутичка з Плющем (Іван Плющ — на момент Помаранчевої революції був колишнім спікером Верховної Ради — ред.) — він, по-моєму, готовий був мене вбити за те, що я не став на бік збереження за Ющенком повноважень Кучми. Але то було не моє рішення: я лише озвучив дві опції. Рішення ухвалював Віктор Андрійович, наш незаперечний тоді лідер. Він сказав іти в зал і голосувати», — заявив Стецьків.

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Внаслідок компромісу, досягнутого фракціями Верховної Ради, після призначення повторного другого туру виборів після протестів Помаранчевої революції були прийняті зміни до Конституції, які отримали назву Конституційна реформа 2004. Вона зменшила повноваження президента, і, таким чином, знизила рівень значущості спірних президентських виборів. За результатами голосування у повторному другому турі виборів перемогу здобув Віктор Ющенко.