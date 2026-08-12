За словами Ігоря Гриніва, українці розуміють, що вибори зараз були б розхитуванням ситуації (Фото: ГолосUA)

Політтехнолог, народний депутат пʼяти скликань Ігор Гринів в інтерв’ю Radio NV пояснив, навіщо соціологи публікують політичні рейтинги, хоча вибори наразі не плануються.

«Люди не хочуть виборів. Вони прекрасно розуміють, що зараз тягнути країну у виборчий процес — це може бути таке розхитування ситуації, яке до добра не приведе. Тому коли ми публікуємо рейтинги, ми також не маємо за мету підштовхувати тих чи інших кандидатів або суспільство до виборів. Але не розуміти процесів, які йдуть… Бо це елементи не просто абстрактної довіри до влади, а безпосередньо аудит влади, з погляду політичної легітимізації, готовності далі цю владу підтримувати», — заявив Гринів в ефірі Radio NV.

Реклама

Рейтинги Зеленського та його конкурентів

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), результати якого були опубліковані 10 серпня, Зеленський знаходиться на четвертому місці рейтингу посадовців, яким українці довіряють найбільше:

Валерій Залужний: довіряють 66% опитаних респондентів, 24% — не довіряють;

Михайло Федоров: довіряють 63%, 16% — не довіряють;

Кирило Буданов: 61% довіряють, 22% - не довіряють;

Володимир Зеленський: довіряють 56%, не довіряють — 38%;

Ігор Терехов: 47% довіряють, 19% - не довіряють.

Найменші показники довіри мають народні депутати Дмитро Разумков, Олексій Гончаренко і Петро Порошенко, свідчать результати дослідження.

За даними опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень СОЦИС, результати якого опублікували 6 серпня, 22,3% відсотки українців серед тих, хто визначився і пішов би на вибори, готові відати свої голоси за Зеленського на виборах президента, якщо вони відбудуться найближчим часом.

На другому місці - посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, за якого проголосували б 21,4% українців. Третє місце посів колишній очільник Міноборони Михайло Федоров з результатом 13,1%. Також до пʼятірки лідерів увійшли голова Офісу президента Кирило Буданов (8,3%) та очільник партії Європейська солідарність Петро Порошенко (6,1%).

Водночас у більш загальному президентському рейтингу, без уточнення щодо готовності йти на вибори, трійка фаворитів незмінна: Зеленський має 17,8%, Залужний 17,1%, Федоров 10,5%.