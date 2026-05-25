У Центрі протидії дезінформації назвали мету погроз Росії новими ударами по Києву
Росія погрожує новими ударами по Києву (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)
У Центрі протидії дезінформації відреагували на погрози РФ завдати нових ударів по Києву. Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що терором цивільних російський диктатор Володимир Путін хоче замаскувати свою нездатність захистити Росію.
«Це відбувається на фоні нездатності захистити власні території, коли навіть у Москву вже прилітає. Терором цивільних Путін хоче замаскувати свою нездатність забезпечити безпеку Росії. І все це він робить замість завершення війни», — написав Коваленко.
За його словами, у той час, Росія, яка перед візитом Путіна в Китай робила вигляд, що задумується про можливе завершення війни, «зараз демонструє, що воювати хоче далі і мир їм не треба».
25 травня представниця Міністерства закордонних справ країни-агресора Росії Марія Захарова заявила, що російські удари по Києву «наносять у відповідь і будуть наносити».
Захарова також стверджує, що МЗС РФ найближчим часом опублікує спеціальну заяву із «детальним» попередженням для закордонного дипломатичного корпусу у Києві.
Масований удар РФ по Києву 24 травня й атака Орєшніком по Білій Церкві — головне
24 травня війська РФ завдали найбільшої атаки на Київ за кількістю пошкоджених локацій від початку війни. Станом на ранок 25 травня відомо про 87 постраждалих і двох загиблих людей, роботи з ліквідації наслідків тривають у Шевченківському та Подільському районах.
Пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовано на 49 локаціях — загалом близько 300 об'єктів, зокрема багатоповерхівки, музеї, державні установи, приміщення ТЦ, метро Лук’янівська тощо, повідомляв президент Володимир Зеленський.
За даними Повітряних сил, усього Росія у ніч проти 24 травня атакувала Україну 690 цілями — 90 ракетами і 600 БпЛА, основною ціллю був Київ.
Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що РФ завдала удару в районі міста Біла Церква Київської області балістичною ракетою середньої дальності РС-26 Рубіж (Орєшнік). За даними Київської ОВА, у Білоцерківському районі було пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства.