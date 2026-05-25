У Центрі протидії дезінформації назвали мету погроз Росії новими ударами по Києву

У Центрі протидії дезінформації відреагували на погрози РФ завдати нових ударів по Києву. Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив , що терором цивільних російський диктатор Володимир Путін хоче замаскувати свою нездатність захистити Росію.

«Це відбувається на фоні нездатності захистити власні території, коли навіть у Москву вже прилітає. Терором цивільних Путін хоче замаскувати свою нездатність забезпечити безпеку Росії. І все це він робить замість завершення війни», — написав Коваленко.

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За його словами, у той час, Росія, яка перед візитом Путіна в Китай робила вигляд, що задумується про можливе завершення війни, «зараз демонструє, що воювати хоче далі і мир їм не треба».

25 травня представниця Міністерства закордонних справ країни-агресора Росії Марія Захарова заявила, що російські удари по Києву «наносять у відповідь і будуть наносити».

Захарова також стверджує, що МЗС РФ найближчим часом опублікує спеціальну заяву із «детальним» попередженням для закордонного дипломатичного корпусу у Києві.

Масований удар РФ по Києву 24 травня й атака Орєшніком по Білій Церкві — головне

24 травня війська РФ завдали найбільшої атаки на Київ за кількістю пошкоджених локацій від початку війни. Станом на ранок 25 травня відомо про 87 постраждалих і двох загиблих людей, роботи з ліквідації наслідків тривають у Шевченківському та Подільському районах.

Пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовано на 49 локаціях — загалом близько 300 об'єктів, зокрема багатоповерхівки, музеї, державні установи, приміщення ТЦ, метро Лук’янівська тощо, повідомляв президент Володимир Зеленський.

Інфографіка: NV

За даними Повітряних сил, усього Росія у ніч проти 24 травня атакувала Україну 690 цілями — 90 ракетами і 600 БпЛА, основною ціллю був Київ.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що РФ завдала удару в районі міста Біла Церква Київської області балістичною ракетою середньої дальності РС-26 Рубіж (Орєшнік). За даними Київської ОВА, у Білоцерківському районі було пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства.