Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в інтерв’ю Radio NV розповів, що у метаданих файлу з "плівками Міндіча", які він отримав від свого джерела, є ім'я адвоката одного з фігурантів справи.

В ефірі Radio NV Железняк висловив думку, що мало хто сумнівається в автентичності нових «плівок Міндіча», які публікував в тому числі він сам.

«Я не можу повідомити своє джерело, але я робив розслідування, що ми докопались до метаданих файла. Вони збіглися з іменем і прізвищем одного з адвокатів одного з фігурантів. Чи може це бути збіг? Ще раз роблю дисклеймер: може. Або такий хитрий план омани. Але так само може відповідати дійсності», — заявив нардеп.

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Він додав, що форма та оформлення отриманих ним документів переконали його, що це матеріали адвокатів фігурантів справи, оскільки під час їх вивчення стає зрозуміло, що деякі сторінки пропущені.

«Воно прямо повністю виглядає як зі сторони захисту», — наголосив Железняк.

Нові «Плівки Міндіча»

1 травня Железняк оприлюднив нові аудіозаписи розмов підозрюваного у корупції бізнесмена Тимура Міндіча з тодішнім міністром оборони, а нині секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Згідно з опублікованими записами, співрозмовники обговорюють три основні питання — кадрові перестановки в уряді та призначення посла України у США.

Нардеп заявив, що витік плівок, імовірно, організувала сторона захисту одного з фігурантів справи Мідас та зазначив, що оприлюднено лише частину аудіозаписів.

З контексту плівок випливає, що тодішній голова Офісу президента України Андрій Єрмак «збивав» кандидатів на різні посади, зокрема на посаду прем'єр-міністра України у липні 2025-го.

Також на записах згадується «проєкт 23», який може стосуватися корупційних схем, незаконного фінансування будівництва котеджів у кооперативі Династія під Києвом тощо. Міндіч та Умєров говорять про невідому особу, яка, очевидно, має велику кількість готівки та фінансує свої витрати, зокрема державним коштом.

29 квітня Українська правда поширила записи розмов Міндіча з відомими українськими політиками, серед яких були експерший помічник президента України Сергій Шефір та Умєров.

Зокрема, Умєров, будучи тоді міністром оборони, обговорював з Міндічем державні контракти на зброю, фінансування, кадрові перестановки, доходи і роботу компанії Fire Point, бенефіціарним власником якої, за даними ЗМІ, може бути Міндіч.

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Після публікації нових аудіозаписів ТСК Верховної Ради викликала Умєрова на засідання. Громадська рада при Міноборони закликала відсторонити секретаря РНБО від посади.