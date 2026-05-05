Членкиня парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська в інтерв’ю Radio NV спрогнозувала, що президент України Володимир Зеленський не даватиме публічних коментарів про згадку про "будинок Вови" на останніх "плівках Міндіча", опублікованих журналістами.

Відповідаючи в ефірі Radio NV на питання про те, чи очікує вона від Зеленського якихось пояснень через це, Бобровська заявила:

«Я, як громадянка і народна депутатка, очевидно, очікую. Але ми ж тут всі варимося між собою, добре розуміємо, що він коментувати нічого не буде».

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Депутатка нагадала, що Зеленський не коментує ТЦК та мобілізацію, а також давав лише мінімальні коментарі щодо «своїх друзів».

«Ви добре пам’ятаєте брифінги, зустрічі з журналістами. Тільки зачіпалося питання про близьке оточення, зокрема про колишнього очільника СБУ [Івана Баканова], це все заминалося в районі 30 секунд. Тому жодного публічного коментаря — більш, ніж переконана, — нічого не буде», — зазначила Бобровська.

Нові «плівки Міндіча» — головне

29 квітня видання Українська правда опублікувало частину записів телефонних розмов, які, за інформацією журналістів, були задокументовані НАБУ в рамках справи Мідас у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча. Міндіч є підозрюваним у справі щодо корупції в енергетичному секторі.

Національне антикорупційне бюро ще не прокоментувало оприлюднені розмови.

Згідно з інформацією Української правди, ці розмови зафіксовані влітку 2025 року в квартирі Міндіча, в одній брав участь тодішній міністр оборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров. Співрозмовники обговорювали можливе призначення Умєрова послом у США, а також згадували компанію Fire Point та її моделі далекобійного озброєння FP-1, FP-5 і FP-7.

Згідно з розслідуванням журналістів, одним з можливих бенефіціарів компанії може бути Міндіч. Однак сам бізнесмен категорично заперечує свою причетність до Fire Point.

Серед іншого на записах, як припустила УП, йдеться про кооператив Династія — чотири маєтки у столичному Козині, побудовані під час повномасштабного вторгнення, зведенням яких міг займатись, зокрема, тоді ще віцепрем'єр Олексій Чернишов. Доля цього чиновника турбує «Міндіча», адже, за оцінками УП, будинки можуть належати самому Міндічу, ексголові ОП Андрію Єрмаку, Чернишову та самому Володимиру Зеленському: на розшифровках окрім будинку «Міндіча» згадується котедж «Андрія», місце «між тобою („Міндічем“) і Вовой», і прізвище «Чернишов». Зараз всі маєтки арештовані судом.

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Після публікації нових «плівок Міндіча» Громадська антикорупційна рада при Міноборони закликала негайно відсторонити від посади Рустема Умєрова та ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити безперебійне постачання зброї без корупційних ризиків.

У пресслужбі Умєрова заявили, що автентичність та релевантність записів розмов у справі Мідас, оприлюднених напередодні, мають встановити правоохоронці.

Також там стверджували, що секретар РНБО вже надавав правоохоронним органам «усі необхідні пояснення з питань, які їх цікавили», в листопаді 2025 року, а коментувати матеріали кримінального провадження він не має права.