«Чому всі мовчать? Люди ж не ідіоти». Як Зеленський, Умєров, НАБУ і Міноборони мали б відреагувати на «плівки Міндіча» — Соломія Бобровська

5 травня, 01:42
NV Преміум
Зеленський і Умєров мали б прокоментувати «плівки Міндіча» — Соломія Бобровська (Фото: Володимир Зеленський / Telegram)

Зеленський і Умєров мали б прокоментувати «плівки Міндіча» — Соломія Бобровська (Фото: Володимир Зеленський / Telegram)

Автор: Власта Лазур

Членкиня парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська в інтерв’ю Radio NV — про те, хто з причетних має прокоментувати «плівки Міндіча», як скандал вплине на оборонну компанію Fire Point і ЗСУ.

 — Ми на плівках почули, що колишній бізнес-партнер президента Тимур Міндіч має якесь, судячи з цих протоколів, «плівок Міндіча», відношення до Fire Point, хоча публічно це заперечував. І у Fire Point це заперечують. Але ми не розуміємо, як цей вплив чи його причетність до компанії змінювалися з часом. Тим не менш, на тлі цього всього виникла дискусія, що робити з компанією: лишити, як є, тому що вона цілком непогана, успішна, чи, можливо, націоналізувати. Хоча навіть тут чула такі жарти, а яка різниця націоналізувати, чи лишити, як є? Все рівно, управляти компанією залишаться ті самі люди, які є представниками влади. Не знаю, скільки тут жарту, але яка ваша позиція?

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— Я би тут перевела [увагу] трошки на інший акцент, на роль лобіста в державній структурі для цієї компанії, якщо це було. Тому що ми ж крутимося навколо плівок Міндіча, і тут умовний Міндіч має право мати відношення до будь-якої приватної структури. Це його право як громадянина України, якщо він є громадянином України. Та й, власне, якщо він є іноземцем. Ми ж не щодо цього факту маємо проблему.

Теги:   Інтерв'ю NV Радіо NV Міндічгейт Володимир Зеленський Fire Point

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