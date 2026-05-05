— Ми на плівках почули, що колишній бізнес-партнер президента Тимур Міндіч має якесь, судячи з цих протоколів, «плівок Міндіча», відношення до Fire Point, хоча публічно це заперечував. І у Fire Point це заперечують. Але ми не розуміємо, як цей вплив чи його причетність до компанії змінювалися з часом. Тим не менш, на тлі цього всього виникла дискусія, що робити з компанією: лишити, як є, тому що вона цілком непогана, успішна, чи, можливо, націоналізувати. Хоча навіть тут чула такі жарти, а яка різниця націоналізувати, чи лишити, як є? Все рівно, управляти компанією залишаться ті самі люди, які є представниками влади. Не знаю, скільки тут жарту, але яка ваша позиція?

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— Я би тут перевела [увагу] трошки на інший акцент, на роль лобіста в державній структурі для цієї компанії, якщо це було. Тому що ми ж крутимося навколо плівок Міндіча, і тут умовний Міндіч має право мати відношення до будь-якої приватної структури. Це його право як громадянина України, якщо він є громадянином України. Та й, власне, якщо він є іноземцем. Ми ж не щодо цього факту маємо проблему.