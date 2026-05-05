Політолог Ігор Рейтерович в інтерв'ю Radio NV заявив, що голова Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров мав би провести пресконференцію після нещодавно опублікованих "плівок Міндіча".

«Cам пан Умєров дав дуже погані коментарі, як мені здається, з приводу цього (нещодавно опублікованих журналістами „плівок Міндіча“ — ред.). … Там була заява від його пресслужби в РНБО, що ми це не коментуємо і так далі. Тобто це відсутність коментарів, це дуже поганий коментар», — сказав Рейтерович в ефірі Radio NV.

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За його словами, секретарю РНБО варто було б «якусь зробити пресконференцію» і не просто заявити, що «плівки Міндіча» — вигадка, а «дати все ж таки пояснення про певні речі, які вже давно циркулюють в публічному просторі, які стосуються роботи Умєрова на посаді міністра оборони і тих речей, які там відбувалися».

Політолог підсумував, що «питання з Умєровим не зняте» і залишається в публічному просторі.

«Очевидно, є підозра на дуже серйозний конфлікт інтересів. І людина, тим більше яка очолює українську делегацію на переговорах, повинна мати бездоганну репутацію. У кращому випадку, [Рустем Умєров мав] написати заяву на відставку, потім сказати, що я буду відстоювати своє чесне ім'я, так робиться нормально в демократичних країнах. І потім вже пояснювати, що він до цього ніякого стосунку не має. Ми поки ніяких заяв про відставку не бачимо, не чуємо. А другий момент, він же ж пов’язаний фактично, виходить, з людьми, які і так вже під санкціями, проти яких відкриті кримінальні справи, екстрадицій яких ми вимагаємо. Тому тут теж особливо увагу відволікти, мабуть, не вийде», — наголосив Рейтерович.

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Нові «плівки Міндіча» та реакція РНБО — головне

29 квітня видання Українська правда опублікувало частину записів телефонних розмов, які, за інформацією журналістів, були задокументовані НАБУ в рамках справи Мідас у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча. Міндіч є підозрюваним у справі щодо корупції в енергетичному секторі.

Національне антикорупційне бюро ще не прокоментувало оприлюднені розмови.

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Згідно з інформацією Української правди, ці розмови зафіксовані влітку 2025 року в квартирі Міндіча, в одній брав участь тодішній міністр оборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров. Співрозмовники обговорювали можливе призначення Умєрова послом у США, а також згадували компанію Fire Point та її моделі далекобійного озброєння FP-1, FP-5 і FP-7.

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На записі Міндіч скаржився Умєрову на недостатнє фінансування компанії Fire Point.

Згідно з розслідуванням журналістів, одним з можливих бенефіціарів компанії може бути Міндіч. Однак сам бізнесмен категорично заперечує свою причетність до Fire Point.

Серед іншого на записах, як припустила УП, йдеться про кооператив Династія — чотири маєтки у столичному Козині, побудовані під час повномасштабного вторгнення, зведенням яких міг займатись, зокрема, тоді ще віцепрем'єр Олексій Чернишов. Доля цього чиновника турбує «Міндіча», адже, за оцінками УП, будинки можуть належати самому Міндічу, ексголові ОП Андрію Єрмаку, Чернишову та самому Володимиру Зеленському: на розшифровках окрім будинку «Міндіча» згадується котедж «Андрія», місце «між тобою („Міндічем“) і Вовой», і прізвище «Чернишов». Зараз всі маєтки арештовані судом.

Після публікації нових «плівок Міндіча» Громадська антикорупційна рада при Міноборони закликала негайно відсторонити від посади Рустема Умєрова та ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити безперебійне постачання зброї без корупційних ризиків.

У пресслужбі Умєрова заявили, що автентичність та релевантність записів розмов у справі Мідас, оприлюднених напередодні, мають встановити правоохоронці.

Також там стверджували, що секретар РНБО вже надавав правоохоронним органам «усі необхідні пояснення з питань, які їх цікавили», в листопаді 2025 року, а коментувати матеріали кримінального провадження він не має права.