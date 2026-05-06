Рустем Умєров не налаштований говорити про те, що фігурує на «плівках Міндіча», оприлюднених журналістами (Фото: Рустем Умєров via Telegram)

Членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в інтерв’ю Radio NV розповіла, що секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова не викликали в цей комітет через "плівки Міндіча", нещодавно оприлюднені журналістами.

«Позиція комітету (оборонного комітету Верховної Ради — ред.)… Є така дитяча гра — я в доміку. Позиція комітету — я в доміку. Ніхто не викликав Умєрова на комітет», — заявила Фріз в ефірі Radio NV.

Реклама

Вона також розповіла, що Умєров «з шаленим поспіхом» покинув засідання Верховної Ради, не надавши жодних аргументів або пояснень, коли прийшов представляти законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації.

Депутатка констатувала, що це свідчить про те, що Умєров «взагалі не налаштований» говорити про те, що він фігурує на оприлюднених журналістами «плівках Міндіча» і обмежився фразою про те, що надав всю необхідну інформацію правоохоронним органам.

«Скажу свою позицію від себе. Вона полягає в наступному: я вважаю, що секретар РНБО — це посадова особа, яка в разі подібного інформаційного і не лише інформаційного [скандалу], а і розслідування, яке дотичне до корупції у вищих ешелонах влади, мала би сама особисто написати заяву про відсторонення від посади на час розслідування. Він цього не зробив. Чому не зробив, це вже має бути його власна аргументація», — додала Фріз.

Нові «плівки Міндіча» та реакція РНБО — головне

29 квітня видання Українська правда опублікувало частину записів телефонних розмов, які, за інформацією журналістів, були задокументовані НАБУ в рамках справи Мідас у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча. Міндіч є підозрюваним у справі щодо корупції в енергетичному секторі.

Національне антикорупційне бюро ще не прокоментувало оприлюднені розмови.

Згідно з інформацією Української правди, ці розмови зафіксовані влітку 2025 року в квартирі Міндіча, в одній брав участь тодішній міністр оборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров. Співрозмовники обговорювали можливе призначення Умєрова послом у США, а також згадували компанію Fire Point та її моделі далекобійного озброєння FP-1, FP-5 і FP-7.



Реклама:

На записі Міндіч скаржився Умєрову на недостатнє фінансування компанії Fire Point.

Згідно з розслідуванням журналістів, одним з можливих бенефіціарів компанії може бути Міндіч. Однак сам бізнесмен категорично заперечує свою причетність до Fire Point.

Серед іншого на записах, як припустила УП, йдеться про кооператив Династія — чотири маєтки у столичному Козині, побудовані під час повномасштабного вторгнення, зведенням яких міг займатись, зокрема, тоді ще віцепрем'єр Олексій Чернишов. Доля цього чиновника турбує «Міндіча», адже, за оцінками УП, будинки можуть належати самому Міндічу, ексголові ОП Андрію Єрмаку, Чернишову та самому Володимиру Зеленському: на розшифровках окрім будинку «Міндіча» згадується котедж «Андрія», місце «між тобою („Міндічем“) і Вовой», і прізвище «Чернишов». Зараз всі маєтки арештовані судом.

Після публікації нових «плівок Міндіча» Громадська антикорупційна рада при Міноборони закликала негайно відсторонити від посади Рустема Умєрова та ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити безперебійне постачання зброї без корупційних ризиків.

У пресслужбі Умєрова заявили, що автентичність та релевантність записів розмов у справі Мідас, оприлюднених напередодні, мають встановити правоохоронці.

Читайте також: Умєрова викликали на засідання Тимчасової слідчої комісії Ради після публікації записів розмов з Міндічем

Також там стверджували, що секретар РНБО вже надавав правоохоронним органам «усі необхідні пояснення з питань, які їх цікавили», в листопаді 2025 року, а коментувати матеріали кримінального провадження він не має права.