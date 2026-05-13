Тимур Міндіч в Ізраїлі після втечі з України (Фото: Кадр відео Українська правда via YouTube)

Редактор проєкту Наші гроші Юрій Ніколов в інтерв’ю Radio NV розповів, чому Національне антикорупційне бюро не коментує опубліковані журналістами та нардепом Ярославом Железняком "плівки Міндіча".

«Якби НАБУ і САП хоча би рота відкрили хоч трошки, щоби щось прокоментувати по цій темі, то 100% захист підозрюваних цим би скористався для якихось атак, до бабки не ходи. Тому для мене те, що вони мовчать, було єдиним сигналом, що мовчання — знак згоди в цьому випадку», — заявив Ніколов в ефірі Radio NV.

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Він додав, що оскільки НАБУ не спростувало опубліковані журналістом Української правди Михайлом Ткачем та нардепом Ярославом Железняком розшифровки, «в них не було фейкових або якихось несправжніх даних».

Нові «Плівки Міндіча»

1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові аудіозаписи розмов підозрюваного у корупції бізнесмена Тимура Міндіча з тодішнім міністром оборони, а нині секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Згідно з опублікованими записами, співрозмовники обговорюють — кадрові перестановки в уряді та призначення посла України у США.

Нардеп заявив, що витік плівок, імовірно, організувала сторона захисту одного з фігурантів справи Мідас та зазначив, що оприлюднено лише частину аудіозаписів.

З контексту плівок випливає, що тодішній голова Офісу президента України Андрій Єрмак «збивав» кандидатів на різні посади, зокрема на посаду прем'єр-міністра України у липні 2025-го.

Також на записах згадується «проєкт 23», який може стосуватися корупційних схем, незаконного фінансування будівництва котеджів у кооперативі Династія під Києвом тощо. Міндіч та Умєров говорять про невідому особу, яка, очевидно, має велику кількість готівки та фінансує свої витрати, зокрема державним коштом.

29 квітня Українська правда поширила записи розмов Міндіча з відомими українськими політиками, серед яких були експерший помічник президента України Сергій Шефір та Умєров.

Зокрема, Умєров, будучи тоді міністром оборони, обговорював з Міндічем державні контракти на зброю, фінансування, кадрові перестановки, доходи і роботу компанії Fire Point, бенефіціарним власником якої, за даними ЗМІ, може бути Міндіч.

