Після звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента (ОП) президент Володимир Зеленський став частіше спілкуватися з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, першим заступником голови ВР Олександром Корнієнком та головою фракції Слуга народу Давидом Арахамією.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна, опублікованому у понеділок, 4 травня.

Зазначається, що вони є одними з тих, хто зараз входить до ближнього кола українського лідера. Після звільнення Єрмака Зеленський частіше контактує з ними та іншою «старою гвардією».

Реклама

А ось еквівалентної заміни Єрмаку так і не знайшлося, пише видання. Це пов’язане з тим, що з попереднім очільником ОП Зеленського пов’язували особисті стосунки, а не лише робочі.

За словами одного зі співрозмовників журналістів, «він виглядає більш самотнім».

Якщо раніше поруч із Зеленським завжди був «той, хто супроводжував його, був поруч, радив, і міг поговорити з ним на інші теми, відволікти його, пожартувати з ним», на кшталт Єрмака чи ексголови ОП Андрія Богдана, то «зараз цієї людини немає».

Співрозмовник видання також висловив припущення, що емоційно-психологічний зв’язок із Єрмаком український лідер зберігає.

Він також вказав, що з нинішнім главою Офісу Кирилом Будановим у Зеленського «більш робочо-формальні» стосунки.

28 листопада 2025 року НАБУ і САП провели обшуки в глави Офісу президента Андрія Єрмака. Цьому передувало оприлюднення даних слідства щодо операції Мідас — масштабного розслідування корупційних схем в енергетичному секторі України.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні оголосив, що голова ОП подає у відставку.

2 січня 2026 року президент Зеленський оголосив, що запропонував очільнику ГУР Кирилу Буданову посаду керівника Офісу президента.

Буданов у своєму Telegram-каналі заявив, що прийняв пропозицію президента Зеленського очолити ОП.

6 лютого Українська правда опублікувала відео з Андрієм Єрмаком, який, за даними журналістського розслідування, перебуває у Києві та пересувається у супроводі кількох авто з охороною. Журналісти повідомляли, що він продовжує зустрічатися з чинними посадовцями після своєї відставки.

Єрмак після відставки став главою комітету у Національній асоціації адвокатів України, повідомили на сайті НААУ 3 березня.