«Виглядає більш самотнім». Із ким тепер радиться Зеленський після звільнення Єрмака — ЗМІ

4 травня, 19:36
Зараз президент Володимир Зеленський виглядає більш самотнім, зазначив співрозмовник РБК-Україна (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Зараз президент Володимир Зеленський виглядає більш самотнім, зазначив співрозмовник РБК-Україна (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Після звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента (ОП) президент Володимир Зеленський став частіше спілкуватися з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, першим заступником голови ВР Олександром Корнієнком та головою фракції Слуга народу Давидом Арахамією.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна, опублікованому у понеділок, 4 травня.

Зазначається, що вони є одними з тих, хто зараз входить до ближнього кола українського лідера. Після звільнення Єрмака Зеленський частіше контактує з ними та іншою «старою гвардією».

Реклама

А ось еквівалентної заміни Єрмаку так і не знайшлося, пише видання. Це пов’язане з тим, що з попереднім очільником ОП Зеленського пов’язували особисті стосунки, а не лише робочі.

За словами одного зі співрозмовників журналістів, «він виглядає більш самотнім».

Якщо раніше поруч із Зеленським завжди був «той, хто супроводжував його, був поруч, радив, і міг поговорити з ним на інші теми, відволікти його, пожартувати з ним», на кшталт Єрмака чи ексголови ОП Андрія Богдана, то «зараз цієї людини немає».

Читайте також:
10 років для Богдана. За що Зеленський ввів санкції проти свого колишнього головного порадника і жодних деталей не повідомив

Співрозмовник видання також висловив припущення, що емоційно-психологічний зв’язок із Єрмаком український лідер зберігає.

Він також вказав, що з нинішнім главою Офісу Кирилом Будановим у Зеленського «більш робочо-формальні» стосунки.

Читайте також:
Пішов у тінь, але не з Офісу президента. Андрій Єрмак зберігає свій вплив попри відставку — ЗМІ

28 листопада 2025 року НАБУ і САП провели обшуки в глави Офісу президента Андрія Єрмака. Цьому передувало оприлюднення даних слідства щодо операції Мідас — масштабного розслідування корупційних схем в енергетичному секторі України.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні оголосив, що голова ОП подає у відставку.

2 січня 2026 року президент Зеленський оголосив, що запропонував очільнику ГУР Кирилу Буданову посаду керівника Офісу президента.

Буданов у своєму Telegram-каналі заявив, що прийняв пропозицію президента Зеленського очолити ОП.

6 лютого Українська правда опублікувала відео з Андрієм Єрмаком, який, за даними журналістського розслідування, перебуває у Києві та пересувається у супроводі кількох авто з охороною. Журналісти повідомляли, що він продовжує зустрічатися з чинними посадовцями після своєї відставки.

Єрмак після відставки став главою комітету у Національній асоціації адвокатів України, повідомили на сайті НААУ 3 березня.

Редактор: Кулакова Ксенія

Теги:   Андрій Єрмак Володимир Зеленський Андрій Богдан Кирило Буданов

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies