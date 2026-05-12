Комбат Береза розповів, звідки взяти гроші на підвищення виплат українським військовим

12 травня, 02:31
Український військовий повертається з позиції в Донецькій області, на якій перебував близько півроку, 29 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Serhii Korovainyi)

Український військовий повертається з позиції в Донецькій області, на якій перебував близько півроку, 29 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Serhii Korovainyi)

Комбат батальйону Дніпро-1, полковник Юрій Береза в інтерв’ю Radio NV розповів, де можна взяти гроші на підвищення зарплат українським військовим.

«Я скажу: знайти ці кошти можна. Починаючи з надзвичайно великих спеціальних пенсій, надзвичайно великих виплат, які платить держава різним аферистам, які потім з’являються на різних плівках», — заявив Береза в ефірі Radio NV.

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Він також зазначив, що був здивований тим, що військовий збір «йде в наповнення загального бюджету, а не окремо на Збройні сили України».

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«Позбавте отих величезних пенсій, які під час війни, стікаючи кров’ю, країна платить тим діячам, які навіть перебувають, можливо, за межами України. Це перший момент. Другий момент, це все ж таки навести лад в отих виплатах, в отих всіх незрозумілих заохоченнях, які виплачуються державним чиновникам. І чиновникам, які задіяні в так званому контролі. Це дуже легко, але це треба захотіти», — сказав комбат.

https://www.youtube.com/watch?v=So0m9trZJtw&t=2s

Заява Зеленського про реформу армії та збільшення зарплат військових

1 травня Зеленський оголосив, що в Україні починається реформа армії. Зокрема, контрактну систему планують посилити таким чином, щоб уже 2026 року з’явилася можливість звільнення зі служби мобілізованих раніше військовослужбовців.

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Президент також повідомив, що доручив «відчутно збільшити» грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості — військовослужбовцям збільшать виплати за виконання бойових завдань на першій лінії, бойовий та управлінський досвід і ефективність. За словами Зеленського, мінімальний рівень має бути не менше ніж 30 тис. грн для тилових посад, а для бойових позицій — «більше в рази».

Зеленський зазначив, що особлива увага зараз приділяється піхотинцям, і бійці піхоти мають відчувати, що «держава реально їх поважає». Він доручив розробити спеціальні контракти для піхотинців із виплатами 250−400 тис. грн, залежно від виконання бойових завдань.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Війна Росії проти України зарплати військовим Юрій Береза Радіо NV

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