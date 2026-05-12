Комбат Береза розповів, звідки взяти гроші на підвищення виплат українським військовим

Український військовий повертається з позиції в Донецькій області, на якій перебував близько півроку, 29 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Serhii Korovainyi)

Комбат батальйону Дніпро-1, полковник Юрій Береза в інтерв’ю Radio NV розповів, де можна взяти гроші на підвищення зарплат українським військовим.

«Я скажу: знайти ці кошти можна. Починаючи з надзвичайно великих спеціальних пенсій, надзвичайно великих виплат, які платить держава різним аферистам, які потім з’являються на різних плівках», — заявив Береза в ефірі Radio NV.

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Він також зазначив, що був здивований тим, що військовий збір «йде в наповнення загального бюджету, а не окремо на Збройні сили України».

«Позбавте отих величезних пенсій, які під час війни, стікаючи кров’ю, країна платить тим діячам, які навіть перебувають, можливо, за межами України. Це перший момент. Другий момент, це все ж таки навести лад в отих виплатах, в отих всіх незрозумілих заохоченнях, які виплачуються державним чиновникам. І чиновникам, які задіяні в так званому контролі. Це дуже легко, але це треба захотіти», — сказав комбат.

Заява Зеленського про реформу армії та збільшення зарплат військових

1 травня Зеленський оголосив, що в Україні починається реформа армії. Зокрема, контрактну систему планують посилити таким чином, щоб уже 2026 року з’явилася можливість звільнення зі служби мобілізованих раніше військовослужбовців.

Президент також повідомив, що доручив «відчутно збільшити» грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості — військовослужбовцям збільшать виплати за виконання бойових завдань на першій лінії, бойовий та управлінський досвід і ефективність. За словами Зеленського, мінімальний рівень має бути не менше ніж 30 тис. грн для тилових посад, а для бойових позицій — «більше в рази».

Зеленський зазначив, що особлива увага зараз приділяється піхотинцям, і бійці піхоти мають відчувати, що «держава реально їх поважає». Він доручив розробити спеціальні контракти для піхотинців із виплатами 250−400 тис. грн, залежно від виконання бойових завдань.