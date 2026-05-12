«Не зможе ігнорувати». Рейтерович спрогнозував, як відреагує Зеленський на підозру Єрмаку

«Щодо реакції президента, я думаю, що рано чи пізно вона буде, тому що не можна ж безкінечно ігнорувати певні речі. Ігнорувати їх на тлі того, що люди, які були в основі складової частини влади, вони тепер мають певні проблеми із законом. Очевидно, що главі держави на це доведеться відреагувати», — заявив Рейтерович в ефірі Radio NV.

Реклама

Він також висловив думку, що з цією реакцією затягнуть до рішення суду «щодо того, як далі справа буде розвиватися».

Читайте також: Адвокат Єрмака заперечує його причетність до легалізації 460 млн гривень на елітному будівництві під Києвом

«Але якщо хтось хоче почути щось глибоке від президента, я думаю, що немає сенсу на це сподіватися. Найімовірніше, заява буде загального характеру, що „якщо є якісь претензії з боку антикорупційних органів, які ми створювали, — така логіка буде, що ці ж органи діють при нинішній владі, і, відповідно, влада теж доклала руку до їхнього формування, — то хай все це з’ясовується в судах, ми демократична країна і проти будь-кого можуть справу відкрити, якщо є якась підозра, але вирішувати фінально буде суд“», — спрогнозував політолог.

Рейтерович додав, що це найімовірніша реакція, якщо в контексті справи не з’являться інші прізвища і Офісу президента не доведеться реагувати інакше.

«Станом на зараз, так складається, що всі люди, які є фігурантами цієї справи або кількох навіть справ, — це люди, які вже не займають посад. Тому формально тут руки дещо розв’язані. Не обов’язково швидко реагувати, коментувати, можна це робити в якийсь зручний момент, коли або ситуація дещо вляжеться, або інші питання будуть більш актуальними, тому на цьому тлі можна буде цю історію прокоментувати», — пояснив політолог.

Підозра Єрмаку та ще шістьом фігурантам — що відомо

Видання Українська правда повідомило, що НАБУ і САП 11 травня проводять слідчі дії з Андрієм Єрмаком.

Згодом антикорупційні органи заявили, що оголосили підозру колишньому керівнику ОП через справу про легалізацію 460 млн грн на будівництві кооперативу Династія в Козині.

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам проєкту Схеми заперечував, що має будинок у кооперативі Династія — і стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль».

Реклама:

Пізніше радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин під час бесіди з журналістами заявив, що у цій справі «поки що рано давати оцінки».

«Цей контекст уже давно існує в ЗМІ і широко висвітлюється, то ж чому тут дивуватися. Як бачимо, процесуальні дії ще тривають, тому поки рано давати оцінки», — заявив Литвин.

12 травня в НАБУ заявили, що повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, викритої на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах, зокрема, на елітному будівництві під Києвом.

Йдеться про:

колишнього віцепрем'єр-міністра України;

бізнесмена ( одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас);

одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас); інших осіб.

У НАБУ не називають прізвища підозрюваних, проте з повідомлення Бюро випливає, що, ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова та Тимура Міндіча.

