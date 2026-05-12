Політолог Ігор Рейтерович в інтерв’ю Radio NV прокоментував підозру колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку через справу про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом, яку повідомили НАБУ і САП 11 травня.

— Звісно, топтема звідучора — це підозра Єрмаку. Справа про легалізацію 460 мільйонів гривень на будівництві у Козині. Як заявляє НАБУ, викрили організовану групу, причетну до легалізації цієї суми на будівництві кооперативу Династія. Єрмака вважають одним з учасників цієї групи. Там будували чотири резиденції, і з’явилася ще купа подробиць. Особливо багатьох обурили ті дати, в які обговорювалися умовна гардеробна і її дизайн, а це кінець березня 2022 року. Як нам дивитись на цю ситуацію? Працює потужно антикорупційна система? Чи на що тут звертати увагу?

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— Звертати увагу на те, що вона все ж таки працює.

Можливо, не так швидко, як нам би хотілося, або як повинно було би бути, оскільки розмови про вручення підозри почали ходити ще на наступний день, після того, як Єрмака було звільнено з посади глави Офісу президента.