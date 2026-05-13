«Такий Вова лише один». Підозра Єрмаку — це потенційний ризик для Зеленського: коли він озвучить свою версію подій — розмова з Фесенком

13 травня, 05:16
NV Преміум
Володимир Фесенко — про підозру Єрмаку та наслідки для Зеленського (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura)

Володимир Фесенко — про підозру Єрмаку та наслідки для Зеленського (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura)

Автор: Олексій Тарасов

Політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю Radio NV — про наслідки оголошення підозри колишньому голові Офісу президента Володимира Зеленського Андрію Єрмаку.

 — Важко собі уявити людину, ближчу до Зеленського, на яку президент України покладався. Що ця підозра Єрмаку означає для глави держави, на ваш погляд?

— Поки що це потенційний ризик. І не в зв’язку з тим, що це підозра Єрмаку — тут, я думаю, нічого дивного не сталося.

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Майже пів року вся країна задавала одне і те ж запитання: а коли буде підозра Єрмаку? І було незрозуміло, чому немає. Ніби та справа є, а підозри немає. От нарешті з’явилися. Думаю, що в Офісі президента теж не здивовані.

Теги:   Андрій Єрмак Інтерв'ю NV Радіо NV Володимир Зеленський Офіс президента України

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