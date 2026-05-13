— Важко собі уявити людину, ближчу до Зеленського, на яку президент України покладався. Що ця підозра Єрмаку означає для глави держави, на ваш погляд?

— Поки що це потенційний ризик. І не в зв’язку з тим, що це підозра Єрмаку — тут, я думаю, нічого дивного не сталося.

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Майже пів року вся країна задавала одне і те ж запитання: а коли буде підозра Єрмаку? І було незрозуміло, чому немає. Ніби та справа є, а підозри немає. От нарешті з’явилися. Думаю, що в Офісі президента теж не здивовані.