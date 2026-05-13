«Такий Вова лише один». Підозра Єрмаку — це потенційний ризик для Зеленського: коли він озвучить свою версію подій — розмова з Фесенком
Володимир Фесенко — про підозру Єрмаку та наслідки для Зеленського (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura)
Політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю Radio NV — про наслідки оголошення підозри колишньому голові Офісу президента Володимира Зеленського Андрію Єрмаку.
— Важко собі уявити людину, ближчу до Зеленського, на яку президент України покладався. Що ця підозра Єрмаку означає для глави держави, на ваш погляд?
— Поки що це потенційний ризик. І не в зв’язку з тим, що це підозра Єрмаку — тут, я думаю, нічого дивного не сталося.
Майже пів року вся країна задавала одне і те ж запитання: а коли буде підозра Єрмаку? І було незрозуміло, чому немає. Ніби та справа є, а підозри немає. От нарешті з’явилися. Думаю, що в Офісі президента теж не здивовані.