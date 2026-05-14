— Як ти потрапив на те місце, де Єрмаку вручали підозру? Мені здається, це цікаво.

— Це, не повіриш, прикра випадковість. Але, як кажуть, щастить найсильнішим. Ми з [журналістом Української правди] Михайлом Ткачем сиділи в кав’ярні, неподалік його офісу, пили каву. Коли дізнались, майже одночасно, по своїх каналах, що на Палаці спорту відбувається, то ми встали і пішли. Були на відстані польоту стріли. Випадково, якщо ти знаєш, де офіс Української правди.

Реклама

— У той час я знаходився на святкуванні Дня незалежності держави Ізраїль, недалеко від мене, поруч був Семен Кривонос, очільник НАБУ. Він був у хорошому настрої, очевидно, знав про те, що відбувається, але не ділився цими подробицями. З цікавого, недалеко від нього був один із фігурантів плівок Міндіча — Сергій Шефір, колишній радник президента Зеленського. Я особисто в Кривоноса запитав жартома: «Що, ваш фігурант?» Він посміявся. Але про справу. Про те, що Єрмаку може бути оголошена підозра, говорили давно. Андрія Борисовича президент Зеленський звільнив ще минулого року, сказав, що це ніяк не пов’язано з можливими корупційними справами. Але від наших джерел ми чули, що була нібито понятійна домовленість, що Єрмака не чіпатимуть. Його зачепили, що це означає?