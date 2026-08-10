У САП пояснили, чому Стефанішиній оголосили підозру після звільнення з посади посла

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко пояснив, чому експосолці України у США Ользі Стефанішиній оголосили підозру після її звільнення з посади.

Клименко заявив під час спілкування із журналістами, що САП повідомляє про підозру тоді, коли зібрано достатньо матеріалів.

У цьому випадку детективи Національного антикорупційного бюро передали прокурорам матеріали, прокурор їх вивчив та погодив.

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Клименко пояснив, що після збору необхідних матеріалів детективи звертаються до САП із конкретною підозрою, після чого прокурор вивчає наявні матеріали та погоджує процесуальний документ.

«Вона (підозра — ред.) вручається в день її підписання», — сказав керівник САП.

Підозра Ользі Стефанішиній — що відомо

12 липня 2026 року ЗМІ повідомили, що Ольга Стефанішина попросила завершити дипломатичну службу через особисті обставини. Того ж дня народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Стефанішина може отримати повідомлення про підозру від Національного антикорупційного бюро.

3 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади посолки України у США. Сама Стефанішина заявила, що ухвалила рішення про відставку через особисті обставини.

5 серпня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили підозру Стефанішиній у набутті майна іншими особами, які діяли за дорученням підозрюваної.

За даними НАБУ і САП. Стефанішина не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівку, яку витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири. Крім того, вона не вказала користування Mercedes, записаним на підлеглого.

6 cерпня ВАКС обрав запобіжний захід Стефанішиній у вигляді застави в розмірі 6 млн грн.