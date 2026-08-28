На сайті президента з’явилася петиція про проведення відкритої пресконференції Зеленського з незалежними медіа

Зеленський на пресконференції у грудні 2023 року (Фото: Офіс президента)

У четвер, 27 серпня, на сайті Офісу президента з’явилася петиція із закликом провести відкриту пресконференцію Володимира Зеленського за участю журналістів незалежних медіа та суспільством.

Про це у Facebook повідомив журналіст Данило Мокрик.

«Сталося неймовірне. Після щонайменше п’яти заблокованих електронних петицій до президента про преску Зеленського, чергову з них таки опублікували», — написав він.

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У зверненні зазначається, що понад місяць в Україні тривали протести, під час яких громадяни неодноразово зверталися до влади зі своїми вимогами та закликали до відкритого діалогу. Водночас, як наголошує авторка петиції, після завершення протестів суспільство не було почуте, а влада так і не продемонструвала готовності до повноцінного відкритого діалогу.

«Одним із реалістичних способів почути громадян може стати відкрита пресконференція за участю незалежних та критично налаштованих журналістів. Саме вони можуть поставити гострі й незручні запитання щодо внутрішньої політики, рішень влади та вимог, які звучали під час протестів», — йдеться у тексті петиції.

У петиції Зеленського закликають провести відкриту пресконференцію за участю незалежних та суспільно важливих медіа — Української правди, Bihus.Info, Слідства.Інфо, Радіо Свобода, hromadske, The Kyiv Independent, Суспільного, NV, Дзеркала Тижня, BBC Україна, Liga.net та інших. Журналісти, як зазначається у зверненні, мають ставити запитання без попереднього узгодження їхнього змісту.

Збір підписів триватиме — до 27 листопада. Наразі петиція зібрала майже 4,5 тисячі голосів з необхідних 25 тисяч.

20 серпня Данило Мокрик повідомляв, що Офіс президента України відмовився публікувати на офіційному сайті глави держави електронну петицію із закликом провести пресконференцію Володимира Зеленського за участі незалежних медіа.

Тоді у відповіді на петицію в ОП заявили, що ініціатива «не відповідає встановленим вимогам», через що її не оприлюднять на сайті президента.

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Востаннє Зеленський проводив в Україні велику пресконференцію із широким колом журналістів понад півтора року тому — на початку 2025 року. Відтоді спілкування президента із медіа переважно відбувалося під час закордонних поїздок або зустрічей із іноземними делегаціями в Україні, де можливість ставити запитання обмежена форматом заходів.

У 2025 році Офіс президента також запровадив формат аудіовідповідей Зеленського на заздалегідь подані запитання журналістів. Водночас доступ до такого формату мають не всі засоби інформації.