Кабінет міністрів України скасував обмеження на перетин державного кордону для всіх жінок , незалежно від займаних посад, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у п'ятницю, 15 травня.

«Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах», — написала Свириденко.

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На початку травня уряд уже скасовував обмеження для окремої категорії жінок-посадовиць.

Тоді винятки стосувалися найвищих посадових осіб держави, ключових керівників органів влади та їхніх заступників, зокрема членів Кабміну, керівництва міністерств та центральних органів виконавчої влади, Офісу президента, Апарату Верховної Ради, РНБО, СБУ, Нацбанку, народних депутатів, суддів Верховного та Конституційного Суду, прокурорів Офісу генпрокурора, а також керівників державних підприємств та органів із загальнонаціональною юрисдикцією.

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У вересні 2025 року Кабмін вніс зміни щодо правил перетину державного кордону жінками-депутатками місцевих рад. Окремо було визначено право виїздити для тих депутаток, які є посадовими особами місцевого самоврядування, мають відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій та отримують заробітну плату коштом місцевого бюджету.

Представницям цієї категорії дозволяли виїздити за кордон у службове відрядження, а також з метою відвідування дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження дітей для виїзду.