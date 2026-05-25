Україна вже отримала дозвіл на перепоховання полковника Армії УНР , командира Січових Стрільців та засновника і першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця.

Про це у понеділок, 25 травня, повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук, пише Інтерфакс Україна.

Наразі Коновалець похований на цвинтарі Кросвейк в місті Роттердам (Нідерланди).

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«Наступним буде Євген Коновалець, він похований у Ротердамі. У нас уже є дозвіл, ми готуємось і здійснимо чин перепоховання найближчим часом», — сказала Верещук після церемонії перепоховання голови ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на Національному військовому меморіальному кладовищі 25 травня.

За її словами, йдеться не лише про повернення діячів 20 століття, але різних історичних періодів, зокрема Княжої і Козацької доби.

На запитання про можливе перепоховання видатних українців на Національному пантеоні Верещук відповіла, що наразі планують ухвалити окремий закон. Саме він визначить правила: кого можна буде ховати у Пантеоні та за яких умов.

Водночас Верещук ухилилися від відповіді, чи планується перепоховання Степана Бандери.

19 травня президент України Володимир Зеленський заявляв, що влада продовжує роботу з перепоховання відомих українських політичних і військових діячів — зокрема, готуються рішення щодо полковника Євгена Коновальця та багатьох інших.

25 травня останки другого очільника ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі у Київській області.

Довідка. Євген Коновалець — полковник армії Української Народної Республіки, командир Січових Стрільців, член Стрілецької Ради, командувач Української військової організації, голова Проводу українських націоналістів, перший голова Організації українських націоналістів, один з ідеологів українського націоналізму.

Коновалець був убитий 23 травня 1938 року радянським диверсантом Павлом Судоплатовим і похований на цвинтарі Кросвейк у місті Роттердам (Нідерланди). Могила Коновальця залишається в Роттердамі і має статус тимчасової — оскільки вважалося, що в майбутньому він має бути похований у межах України.