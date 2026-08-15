Олександр Алфьоров розповів, що ведеться пошук могил не тільки героїв доби визвольних змагань, але й раніших періодів (Фото: Олександр Алфьоров via Facebook)

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров заявив, що наступними в Україні будуть перепоховані представники вищого керівництва армії Української Народної Республіки .

«Так, розуміння є. І це буде вище керівництво армії Української Народної Республіки. Проте зараз, на сьогоднішній день, ці плани не розкриваються до кінця, тому що є робота, за якою стоїть менше розголосу, а більше справ», — заявив Алфьоров в коментарі агентству Інтерфакс-Україна 15 серпня, відповідаючи на запитання, кого наступного із видатних діячів планується перепоховати в Україні.

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Керівник УІНП повідомив, що наразі уже є перелік визначених осіб, та підтвердив, що наступні перепоховання відбудуться у 2026 році.

«Паралельно йдуть дуже багато процесів з приводу різних прізвищ, різних людей. І на сьогоднішній момент ми створюємо всі передумови, щоб цього року ми так само змогли провести ще перепоховання», — сказав Алфьоров.

Також він розповів, що ведеться пошук могил видатних діячів не тільки доби визвольних змагань, але й раніших періодів.

«Ми говоримо про гетьманські та княжі могили. Результати є на кількох напрямках, і вони будуть оприлюднені, як тільки ми зможемо повернути цих людей», — зазначив голова УІНП.

За словами Алфьорова, невдовзі буде презентація ще одного проєкту, який реалізується в межах перепоховань, — відвідування цвинтарів з українськими похованнями в Європі.

У червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

25 травня полковника Армії Української Народної Республіки (УНР), голову ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали на НВМК.

11 серпня в Роттердамі (Нідерланди) відбулася церемонія ексгумації останків видатного українського військового та політичного діяча, першого голови ОУН полковника Євгена Коновальця.

13 серпня заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що прах Коновальця повернули в Україну. Невдовзі його перепоховають на НВМК.