Історик та військовий розповів, що онуки Бандери кажуть про можливість його перепоховання в Україні

Військовослужбовець та історик Вахтанг Кіпіані в інтерв’ю Radio NV розповів, що йому говорили онуки Степана Бандери про можливість його перепоховання в Україні.

«В контексті навіть цих процесів про перепоховання я певний час тому говорив з родиною Степана Бандери. У нього є внуки, їх кілька. Прозвучала така теза: „Ми б, звичайно, не заперечували, приміром, щоби наш дід був перепохований в Україні, але ви (українці - ред.) можете дати гарантію, що ви знову не проголосуєте за Табачника чи Медведчука“?» — розповів Кіпіані в ефірі Radio NV.

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Він зазначив, що до великої війни сказав, що не може дати такої гарантії, але зараз вважає, що такий реванш проросійських сил в Україні неможливий.

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Перепоховання видатних борців за незалежність України у ХХ столітті - головне

У червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

25 травня полковника Армії Української Народної Республіки (УНР), голову ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали на НВМК.

11 серпня в Роттердамі (Нідерланди) відбулася церемонія ексгумації останків видатного українського військового та політичного діяча, першого голови ОУН полковника Євгена Коновальця.

13 серпня заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що в Україну повернули прах Євгена Коновальця.

15 серпня у Києві відбулася заупокійна служба за Коновальцем.

18 серпня відбулась церемонія перепоховання Коновальця на НВМК за участі президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Сергія Корецького, керівника Офісу президента Кирила Буданова та його заступниці Ірини Верещук, спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука та його заступниці Олени Кондратюк, голови Мінветеранів Віталія Кіма, в. о. міністра закордонних справ Андрія Сибіги, в. о. міністра оборони Євгенія Хмари та міністра внутрішніх справ Івана Вигівського.