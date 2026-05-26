Україна готова обговорювати з європейськими партнерами різні формати часткового перемир'я з Росією — «аеропортне», «енергетичне» або «портове». Головне — обрати один конкретний кейс і вирішити його у чітко визначені часові рамки.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в кулуарах форуму Україна-Африка, пише Укрінформ.

«Це може бути „аеропортне“ перемир’я, це може бути „енергетичне“ перемир’я, це може бути „портове“ перемир’я. Давайте оберемо напрямок, кейс, справу і спробуємо її вирішити у чітко визначені часові рамки», — сказав він.

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За словами Сибіги, питання обговорюватиметься вже завтра з главами МЗС країн ЄС — попередньо його треба «проговорити з російською стороною».

Підхід України полягає в тому, щоб пріоритезувати одну справу, вирішити її і показати успішність цього треку, сказав міністр.

Мирні переговори — що відомо

25 травня президент Зеленський зустрівся з фракцією Слуга народу — зустріч тривала дві години. У мережі поширилася інформація про те, що Зеленський заявив про можливе завершення гарячої фази війни до листопада, однак парламентська команда президента це спростувала.

22 травня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори були безрезультатними, але США готові організувати новий раунд. 13 травня Кремль повторив ультиматум про виведення Сил оборони з Донбасу. 9 травня Путін несподівано заявив, що війна «наближається до завершення» — але одразу після триденного перемир’я Росія відновила удари по Україні.

7 травня секретар РНБО Рустем Умєров провів у США зустріч зі спецпредставниками Трампа Віткоффом і Кушнером. Того ж дня Кремль заявив про недоцільність тристоронніх переговорів, поки Україна не виведе війська з Донбасу.

Крім того, 25 травня Зеленський заявив, що до кінця тижня США можуть визначитися щодо повернення до переговорів. Тоді ж, у День пам’яті США президент України подякував Америці за підтримку і анонсував нові дипломатичні заходи з представниками Трампа.