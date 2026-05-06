Як повідомило джерело The Kyiv Independent в українській владі, офіційний Київ не бачить сенсу дотримуватися запропонованого Кремлем перемир’я (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Україна відкидає запропоноване владою країни-агресора РФ перемир’я 9 травня — після того, як Кремль зірвав режим припинення вогню, оголошений офіційним Києвом.

Про це 6 травня спочатку повідомило видання The Kyiv Independent з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

«Ми просто не бачимо сенсу (дотримуватися перемир’я — ред.) заради параду (який хоче 9 травня провести в Москві диктатор Володимир Путін — ред.)», — сказало джерело.

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Однак пізніше джерело медіакорпорації BBC в українській владі не підтвердило повідомлення The Kyiv Independent.

«Президент (Володимир Зеленський — ред.) ще не визначився щодо 9 травня. Він ухвалює рішення в таких умовах день у день, тобто якщо вони сьогодні атакували, то ми теж будемо завтра», — сказало джерело.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія станом на 10:00 6 травня здійснила 1820 порушень режиму припинення вогню, ініційованого Україною.

«Станом на цей день констатуємо, що російська сторона зірвала режим припинення вогню. За підсумками вечірніх доповідей наших військових і розвідки визначимося з подальшими нашими діями», — написав глава української держави.

Крім того, президент Зеленський нагадав, що Україна діятиме дзеркально з огляду на «нав’язливі російські звернення через ЗМІ та соціальні мережі з проханням влаштувати тишу на час московського параду».

4 травня Міноборони країни-агресора заявило, що 8 і 9 травня «оголошується перемир’я», і пригрозило масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує «зірвати святкування дня перемоги».

У відповідь президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримувала жодних офіційних звернень про припинення вогню, але оголошує режим тиші з опівночі в ніч з 5 на 6 травня.

Однак у ніч на 6 травня росіяни атакували об'єкти інфраструктури в Запоріжжі та Кривому Розі. У Харкові є влучання в житлові будинки. Удень 6 травня Росія також завдала удару по дитячому садку в Сумах.