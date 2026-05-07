РФ турбує лише короткострокова тиша на Червоній площі 9 травня, за добу по Україні завдано ударів в усіх формах — Зеленський

7 травня, 13:12
Президент Володимир Зеленський розповів, як Україна реагуватиме на порушення перемир’я 6−9 травня (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський розповів, як Україна реагуватиме на порушення перемир’я 6−9 травня (Фото: Офіс президента)

Країна-агресор Росія порушує режим припинення вогню, яке Україна запропонувала з 6 травня. Це свідчить про те, що Москва не розглядає всерйоз можливість перемир’я і турбується лише про кілька годин тиші у Москві, заявив президент Володимир Зеленський у четвер, 7 травня.

За його словами, від початку доби Росія завдає ударів по Україні в усіх формах: ракетами, дронами, авіабомбами. Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти на Харківщині, Сумщині, Донеччині та Херсонщині. Ціллю російських ударів залишається енергетика України. Також, за словами Зеленського, були атаки на локомотиви та залізницю в кількох регіонах.

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На фронті зафіксовано десятки штурмових дій армії РФ з початку доби.

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«Усе це свідчить про те, що Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь, і єдине, що продовжує турбувати російське керівництво — це короткострокова тиша на Червоній площі. Росія продовжує вбивати людей та цілком неадекватно турбується тільки про кілька годин тиші в одній частині Москви», — вказує Зеленський.

Він повідомив, що Україна діятиме справедливо та продовжує далекобійні удари у відповідь на порушення запропонованого режиму тиші з 6 травня.

«У дзеркальному порядку та у відповідь на російські удари — наші далекобійні санкції, у відповідь на готовність Росії перейти до дипломатії будемо йти шляхом дипломатії», — заявив президент.

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Перемир’я на 9 травня — що відомо

4 травня Міноборони країни-агресора заявило, що 8 і 9 травня «оголошується перемир’я», і пригрозило масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує «зірвати святкування дня перемоги».

У відповідь президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримувала жодних офіційних звернень про припинення вогню, але оголошує режим тиші з 6 травня. У середу Зеленський заявив, що Росія обстрілами українських міст зірвала режим припинення вогню, й Україна діятиме дзеркально.

7 травня повідомлялося про атаку БпЛА на низку російських регіонів, зокрема на Московську, Тверську області та Пермський край. Мер Москви Сергій Собянін заявляв про «відбиття» БпЛА, що летіли на російську столицю та падіння «уламків».

На тлі атаки у МЗС РФ оголосили нові погрози завдати «масованого ракетного удару» по Києву.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   Перемир'я Припинення вогню 9 травня Володимир Зеленський Москва

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