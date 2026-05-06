Наслідки російського удару по дитсадку у центрі міста Суми, 6 травня 2026 року (Фото: REUTERS/Stringer)

Війська РФ продовжили атакувати Україну ракетами та дронами, сили ППО знешкодили 89 ударних БпЛА зі 108 вночі. Також з початку доби було здійснено понад 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб.

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На фронті Сили оборони зафіксували від початку доби майже 30 російських штурмових дій, повідомив Зеленський.

«Станом на цей день констатуємо, що російська сторона зірвала режим припинення вогню. За підсумками вечірніх доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями», — написав президент України.

Він нагадав, що Україна діятиме дзеркально, враховуючи «навʼязливі російські звернення через ЗМІ та соціальні мережі з проханням влаштувати тишу на час московського параду». Водночас Зеленський заявив, що повномасштабна війна та щоденні жертви серед людей — це поганий час для публічних «святкувань».

«Росія має закінчити свою війну, що триває зараз. Навіть із відключеним інтернетом та заблокованим звʼязком більшості росіян абсолютно зрозуміло, що їхнє керівництво може вийти з бункера й обрати мир», — заявив президент, додавши, що Москва отримала дипломатичні пропозиції Києва.

4 травня Міноборони країни-агресора заявило, що 8 і 9 травня «оголошується перемир’я», і пригрозило масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує «зірвати святкування дня перемоги».

У відповідь президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримувала жодних офіційних звернень про припинення вогню, але оголошує режим тиші з опівночі в ніч із 5 на 6 травня.

Вночі у середу росіяни атакували об'єкти інфраструктури у Запоріжжі та Кривому Розі. У Харкові є влучання у житлові будинки. Вдень 6 травня Росія також завдала удару по дитячому садочку у Сумах.