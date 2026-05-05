Якщо припинення вогню , оголошене Україною, буде взаємним, його можуть продовжити, заявив у вівторок, 5 травня, керівник Офісу президента Кирило Буданов.

«Перемир’я, яке запровадила Україна, свідчить про справжнє бажання миру з нашого боку. Не у прив’язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних догм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки. Якщо припинення вогню, яке оголосив президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру», — написав Буданов.

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Він додав, що цим кроком президент України підтвердив свою відданість миру перед світом.

«Наступний крок — за РФ. Чи готова Москва довести, що людське життя для них має бодай якусь цінність? Ми уважно стежимо за кожним рухом ворога й готові до будь-якого розвитку подій», — наголосив Буданов.

Увечері 4 травня Міноборони РФ заявило, що 8 і 9 травня «оголошується перемир’я», і пригрозило масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує «зірвати святкування дня перемоги». У відомстві цинічно заявили, що раніше нібито «утримувалися» від ударів по центру Києва «з гуманітарних міркувань».

У відповідь Зеленський повідомив, що Україна не отримувала жодних офіційних звернень про припинення вогню, але оголошує режим тиші з опівночі в ніч із 5 на 6 травня.

Перед цим глава держави говорив, що українські дрони можуть з’явитися над парадом 9 травня в Москві.

Парад 9 травня на Красній площі в Москві вперше з 2022 року пройде без військової техніки, тільки з маршируючою колоною. Кількість гостей зменшиться до кількох сотень людей замість звичних тисяч, а сам парад триватиме менше години.