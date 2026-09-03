Зеленський анонсував прискорення виробництва перехоплювачів для реактивних дронів та затвердив асиметричні операції

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, головним питанням якого стало прискорення всіх процесів для виробництва швидкісних перехоплювачів проти реактивних шахедів .

Про це він повідомив у Telegram-каналі у четвер, 3 вересня.

За словами президента, в Україні є виробники зі спроможністю виконати це завдання — прототипи вже розроблені, триває робота над доведенням нової зброї до необхідного рівня ефективності.

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«Вдячний усім розробникам і виробникам — кожній компанії — за роботу заради нашої держави та людей. Важливо виконати це завдання саме у визначені терміни», — заявив Зеленський.

На Ставці також детально обговорили потенціал залучення бізнесу до виробництва, постачання та налаштування окремих типів систем протиповітряної оборони — для цього теж визначили конкретні строки й завдання.

За словами президента, комплексна мета — вивести українську оборонну промисловість та співпрацю з партнерами на рівень, який забезпечить достатню якість і кількість швидкісних дронів-перехоплювачів і дешевих ракет, аби гарантувати захист в умовах, коли Росія нарощує виробництво власних швидкісних засобів нападу.

Зеленський зазначив, що українська розвідка має чітку інформацію щодо планів ворога, а ресурси спрямовані на те, щоб дати відповідь на цю загрозу.

«Будемо діяти також і асиметрично. Відповідні операції затверджені», — підсумував президент.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що у липні Росія використала для атак по Україні у п’ять разів більше реактивних дронів, ніж у червні. Зростання їхньої кількості пов’язане зі зміною тактики РФ застосування безпілотників і переходом до активнішого використання реактивних БпЛА, які складніше перехоплювати.

У липні авіаексперт Валерій Романенко розповів в ефірі Radio NV, що результативність збиття шахедів протиповітряною обороною України останнім часом впала з 90 до 76%, оскільки росіяни почали застосовувати реактивні шахеди, швидкість яких сягає 300−450 км/год, тоді як швидкість звичайних шахедів — 180 км/год.

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21 серпня в арсеналі Сил оборони з’явився перший український реактивний перехоплювач дронів Alexa Spatium — про це повідомляло Міністерство оборони України.