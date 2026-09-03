У Кабміні пояснили, чому Угорщина блокує переговори про вступ України до ЄС

Віцепрем'єр-міністр Всеволод Ченцов пояснив ситуацію з переговорами про вступ України до ЄС (Фото: Міністерство закордонних справ України)

Претензії Угорщини щодо прав національних меншин стосуються лише вже відкритого першого переговорного кластера — умови для відкриття другого й третього Україна натомість повністю виконала.

Про це в коментарі Суспільному заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов.

За його словами, Україна вже розробила законопроєкт у сфері освіти, який покликаний закрити саме претензії щодо нацменшин, — документ уже отримав позитивну оцінку Європейської комісії, Ради Європи та інших органів і найближчим часом має пройти схвалення урядом перед внесенням до парламенту.

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Ченцов підкреслив, що доопрацювання освітнього законодавства стосується виключно першого кластера й жодним чином не пов’язане з готовністю відкрити наступні два.

«Цей процес відбувається в рамках кластеру 1 і немає нічого спільного з відкриттям кластерів 2 та 3. Там немає жодних невиконаних умов, які б затримували відкриття», — наголосив він.

У Брюсселі деталі перемовин між державами-членами не розкривають, однак підтверджують попередню позитивну оцінку готовності України рухатися далі.

«Ми не коментуємо переговори, що тривають у робочих групах Ради ЄС. Зі свого боку можемо нагадати, що оцінка Комісії залишається незмінною: решта напрямків також готові до відкриття з Україною. Ми закликаємо держави-члени рухатися вперед у цьому питанні та готові надати підтримку Раді», — заявив речник Єврокомісії.

Відкриття переговорних кластерів для вступу України в ЄС — що відомо

Офіційне відкриття першого переговорного кластера з Україною та Молдовою «Основи» відбулося 15 червня в Люксембурзі. 14 липня Євросоюз офіційно відкрив шостий кластер переговорів з Україною, який стосується зовнішніх відносин.

17 липня робоча група Ради ЄС з питань розширення почала розглядати результати скринінгу другого та третього кластерів для України та Молдови. Угорщина погодилася щодо третього кластера для Молдови, але відмовилася розпочати процес відкриття другого та третього кластерів для України — оскільки позицію Будапешта не підтримала більшість країн-членів, рішення не ухвалили для жодної з країн.

22 липня Угорщина знову відмовилася затвердити результати скринінгу другого та третього кластерів для обох країн. 28 серпня «Європейська правда» з посиланням на джерела в ЄС повідомила, що після завершення літньої перерви робоча група Ради Євросоюзу з питань розширення (COELA) повернеться до підготовки відкриття кластерів для України і Молдови.