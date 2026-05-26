У що перетворились мирні зусилля Трампа під впливом війни в Ірані, зухвалих ультиматумів Кремля та потужних діпстрайків України, та чого чекати найближчими тижнями.

Тристоронні переговори щодо завершення війни РФ проти України «не були плідними», — це визнання — вперше настільки відверте — пролунало з вуст держсекретаря США Марко Рубіо 22 травня. А тому Вашингтон не хоче дарма витрачати свої зусилля. «Якщо ми побачимо можливість організувати переговори, які будуть продуктивними, а не контрпродуктивними, і матимуть шанс стати плідними, ми готові взяти на себе цю роль», — додав очільник Держдепу.

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За два дні до цього, 20 травня, британська The Telegraph повідомила із посиланням на джерела, що президент України Володимир Зеленський звернувся до Великої Британії, Франції та Німеччини, щоб відновити формат Е3 і використати його для мирних переговорів. Згідно з оцінками дипломатів, на яких посилалось видання, українська сторона вважає, що США більше не будуть ефективним посередником у переговорах.