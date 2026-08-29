Посилення військ на Донбасі. Паліса пояснив, чому Білецького та Прокопенка призначили командувати угрупованнями

Основне завдання бригадних генералів Андрія Білецького та Дениса Прокопенка , які очолюють відповідно 3-й армійський корпуси Сухопутних військ ЗСУ та 1-й корпус Азов Нацгвардії, полягає у стримуванні наступу російських військ на Донбасі.

Про це заявив під час спілкування із журналістами заступник керівника Офісу президента бригадний генерал Павло Паліса, повідомляє NV.

«Враховуючи те, що фокус росіян буде на Донбасі, абсолютно логічно було прийти до рішення, коли за оборону на цій ділянці поставили саме цих двох командирів, які користуються повагою та авторитетом, мають високі лідерські якості. Основна їхня задача — не дати росіянам реалізувати їхні цілі, а також — вибудувати структури, спроможні управляти бойовими діями, перебуваючи в ієрархії вище над корпусами», — сказав Паліса.

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За його словами, Україна «в дуже складних умовах» продовжує реформу корпусної системи. Також Паліса наголосив, що наразі відбувається пошук «оптимального і правильного рішення», в якому форматі обидва командири мають відповідати за оборону Донецької області.

26 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що позиції Сил оборони в Донецькій області посилять два оновлені угруповання, якими командуватимуть Герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький.

Глава держави оприлюднив відеозвернення із Запоріжжя та розповів, що разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, Генеральним штабом ЗСУ та міністром оборони Євгенієм Хмарою обговорив подальші кроки на фронті.

24 серпня аналітики ISW повідомили, що російські війська просунулися на схід від Слов’янська Донецької області в рамках підготовки до фронтальних штурмів у напрямку міста та «поясу фортець».