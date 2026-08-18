Наталію Бойко призначили гендиректоркою Оператора ГТС України

Наталія Бойко очолила Оператор ГТС України після пів року на посаді виконувачки обов’язків (Фото: Оператор ГТС України / Facebook)

Наталія Бойко, яка з лютого 2026 року виконувала обов'язки генерального директора ТОВ Оператор Газотранспортної системи України (ГТС), отримала цю посаду вже на постійній основі.

Відповідне рішення наглядова рада ухвалила 18 серпня, повідомили на Facebook-сторінці компанії.

За плечима Бойко понад 15 років роботи в енергетичному секторі — вона обіймала посаду заступниці голови наглядової ради НАК Нафтогаз України, працювала радницею двох прем'єр-міністрів України та заступницею міністра енергетики з питань європейської інтеграції.

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У сам Оператор ГТС вона прийшла на посаду заступниці генерального директора, ставши згодом частиною дирекції товариства.

Керівнику наглядову раду обрали за підсумками відкритого конкурсу — до відбору залучили міжнародну рекрутингову компанію Odgers Berndtson, а серед кандидатів розглядали понад 20 претендентів.

Заступник міністра енергетики Анатолій Куцевол заявив, що завершення формування повного складу наглядової ради влітку дало змогу провести чесний конкурс — за його словами, це важливий крок для стабільного розвитку компанії, зокрема в питаннях захисту газотранспортної системи.

13 листопада 2025 року експрем'єрка Юлія Свириденко заявляла, що конкурс на посаду керівника компанії офіційно зупинено через розслідування НАБУ у справі Мідас — конкурс мали відновити лише після додаткової перевірки доброчесності учасників.

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15 листопада 2025 року президент Володимир Зеленський оголосив про перезавантаження керівництва ключових державних енергокомпаній, зокрема ОГТСУ, доручивши доформувати наглядову раду та терміново провести конкурс на директора.

До призначення Бойко тимчасово виконував обов’язки гендиректора компанії з квітня 2025 року Владислав Медведєв. А зовсім нещодавно, 23 липня, у розшук оголосили ексочільника ОГТСУ Дмитра Липпу — його підозрюють у розкраданні майна в особливо великих розмірах.