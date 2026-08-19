«Перейшов рубіж». Федоров стає самостійним політиком і жорстко критикує систему Зеленського: що буде далі — інтерв'ю

19 серпня, 15:04
NV Преміум
Михайло Федоров поки що не атакує Володимира Зеленського з тією метою, аби максимально зібрати навколо себе прихильників президента — Олександр Леонов (Фото: FEDOROV / Telegram)

Михайло Федоров поки що не атакує Володимира Зеленського з тією метою, аби максимально зібрати навколо себе прихильників президента — Олександр Леонов (Фото: FEDOROV / Telegram)

Автор: Юлія Петрова

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов розповів в ефірі Rаdio NV про операцію НАБУ Форест Гамп та останні заяви ексміністра оборони щодо необхідності виборів і корупцію.

— Гарячим сьогодні обіцяє бути день в Україні, маю на увазі політичне життя нашої країни. Вранці з’явилася інформація, що НАБУ заявило про викриття злочинної організації за участі нардепів і високопосадовців із Офісу президента, всі деталі пообіцяли згодом. Але вже відомо, що прийшли з обшуками до нардепа Столара і заступниці керівника Офісу президента Мудрої. Що це все означає, як вважаєте, що нам із того всього розуміти?

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— Це означає, що, по-перше, НАБУ і САП працюють. До них було багато претензій, зокрема з боку Офісу президента: мовляв, вони не демонструють результат. Зараз, я думаю, так сказати важко.

Теги:   Інтерв'ю NV Національне антикорупційне бюро (НАБУ) Михайло Федоров Radio NV

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