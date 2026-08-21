ВАКС відправив фігурантів справи Форест Гамп Єлізарова та Микитася під варту

Про це 21 серпня повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine та Суспільне.

Суд постановив взяти Микатася під варту з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн грн, а Єлізарова — у 20 млн грн.

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Сторона обвинувачення просила для Микитася арешт із альтернативою застави у 200 млн грн. Екснардепу інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, два епізоди рейдерського захоплення, підготовку до заволодіння майном, а також легалізацію коштів для внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

За версією слідства, Валентин Єлізаров, якого називають фактичним керівником ТОВ Метробуд, виконував роль координатора операційної діяльності у схемі.

Слідство вважає, що він координував дії номінальних керівників компаній, шукав осіб для оформлення підприємств і міг брати участь у легалізації коштів у червні 2026 року.

21 серпня Вищий антикорупційний суд розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу ексзаступниці керівника ОПУ Ірини Мудрій. Її звинувачують в участі у злочинній організації, яка легалізувала 150 мільйонів гривень готівки, отриманої злочинним шляхом.

Операція Форест Гамп — головне

19 серпня НАБУ оголосило про проведення спецоперації Форест Гамп. За даними Національного антикорупційного бюро, було викрито групу, яка легалізувала 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас. Хоча НАБУ не називало прізвище, ідеться, ймовірно, про Германа Галущенка, за якого наприкінці червня внесли саме таку суму застави.

За версією слідства, до схеми були залучені заступниця керівника Офісу президента, екснардеп, голова правління та голова наглядової ради державного банку. Для реалізації плану група використала державний банк і рахунки підконтрольних підприємств. Обшуки того дня проходили в головному офісі Сенс Банку, який підтвердив проведення слідчих дій.

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Тоді ж президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Фігурантами операції ЗМІ також називали нардепа Вадима Столара, який підтвердив обшуки в себе вдома, та екснардепа Максима Микитася.

Ввечері Ірина Мудра підтвердила проведення обшуків, вручення їй підозри та подання заяви про звільнення з посади.

20 серпня антикорупційні органи оприлюднили нову порцію плівок. У записах йдеться про рейдерську схему, справу щодо якої назвали Феміда. За даними слідства, учасники організації незаконно заволоділи активами підприємств на понад 248 млн грн, а також намагалися отримати контроль над нерухомістю у Києві вартістю понад 207 млн грн.