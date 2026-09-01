Микитась у суді назвав Мудру «людиною із великої літери та з кришталевою репутацією»

Колишній народний депутат Максим Микитась заступився в суді за колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру та заявив, що вона – «людина із великої літери та з кришталевою репутацією». Про це у вівторок, 1 вересня, заявила журналістка BBC Софія Середа.

«Вона більш ніж достойно представляла нашу країну на різних рівнях світової політичної спільноти у боротьбі із російською агресією. Сміливо відстоювала створення світових інституцій майбутніх покарань для злочинців», — заявив перед суддями Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Микитась.

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Він також стверджує, що Мудра — людина, яка «має державницьку позицію значно більшу, ніж 90 відсотків чиновників разом взятих». Микитась також додав, що колишня чиновниця «відчайдушно й безкорислово намагалась щось робити ціною власної репутації, карʼєри, а, може, навіть і життя».

«Якщо десь і порушено закон, то саме на мені лежить відповідальність і саме я повинен за це відповідати», — заявив екснардеп.

Як пише hromadske, Апеляційна палата ВАКС лишила без змін запобіжний захід для фігуранта справи Форест Гамп Микитася. Раніше суд призначив йому тримання під вартою з можливістю внесення 30 мільйонів гривень застави, однак грошей так і не було внесено.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що слідство не залучало колишнього народного депутата Максима Микитася до отримання записів розмов Ірини Мудрої.

Коментуючи заяви сторони захисту Мудрої про те, що саме Микитась міг записувати її розмови та таким чином співпрацювати з антикорупційними органами, Клименко заперечив таку версію. Він наголосив, що САП не використовувала колишнього нардепа для проведення слідчих дій.

Операція Форест Гамп — головне

19 серпня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію Форест Гамп із викриття масштабної корупційної схеми. Йдеться зокрема про легалізацію 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас — ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Інфографіка: NV

Серед фігурантів справи — ексзаступниця очільника Офісу президента Ірина Мудра, колишній депутат Максим Микитась і чинний нардеп від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар. 19 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника ОП.

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21 серпня суд обрав запобіжний захід Валентину Єлізарову, колишньому народному депутату Максиму Микитасю та генеральному директору з правових питань Офісу президента Віктору Дубовику — підозрюваних у справі Форест Гамп.

25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ірині Мудрій. Суд постановив узяти її під варту на 60 днів із можливістю застави у 20 млн грн.