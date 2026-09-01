Микитась у суді назвав Мудру «людиною із великої літери та з кришталевою репутацією»
Максим Микитась брав участь у засіданні через відеозв'язок (Фото: Марія Юркян / hromadske)
Колишній народний депутат Максим Микитась заступився в суді за колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру та заявив, що вона – «людина із великої літери та з кришталевою репутацією». Про це у вівторок, 1 вересня, заявила журналістка BBC Софія Середа.
«Вона більш ніж достойно представляла нашу країну на різних рівнях світової політичної спільноти у боротьбі із російською агресією. Сміливо відстоювала створення світових інституцій майбутніх покарань для злочинців», — заявив перед суддями Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Микитась.
Він також стверджує, що Мудра — людина, яка «має державницьку позицію значно більшу, ніж 90 відсотків чиновників разом взятих». Микитась також додав, що колишня чиновниця «відчайдушно й безкорислово намагалась щось робити ціною власної репутації, карʼєри, а, може, навіть і життя».
«Якщо десь і порушено закон, то саме на мені лежить відповідальність і саме я повинен за це відповідати», — заявив екснардеп.
Як пише hromadske, Апеляційна палата ВАКС лишила без змін запобіжний захід для фігуранта справи Форест Гамп Микитася. Раніше суд призначив йому тримання під вартою з можливістю внесення 30 мільйонів гривень застави, однак грошей так і не було внесено.
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що слідство не залучало колишнього народного депутата Максима Микитася до отримання записів розмов Ірини Мудрої.
- «Хай суд розбирається, де хто лунає». Буданов прокоментував згадку власного імені на записах операції Форест Гамп
- Чи вдарить справа Форест Гамп по Україні зовні і чого чекати від партнерів — оцінка голови антикорупційного комітету
- Операція Форест Гамп. НАБУ і САП розширили коло підозрюваних: бізнесмену інкримінують рейдерство та відмивання коштів
- «Матеріалів багато». Голова САП прокоментував записи операції Форест Гамп, у яких згадувався посадовець ОП «Кирило»
Коментуючи заяви сторони захисту Мудрої про те, що саме Микитась міг записувати її розмови та таким чином співпрацювати з антикорупційними органами, Клименко заперечив таку версію. Він наголосив, що САП не використовувала колишнього нардепа для проведення слідчих дій.
Операція Форест Гамп — головне
19 серпня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію Форест Гамп із викриття масштабної корупційної схеми. Йдеться зокрема про легалізацію 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас — ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.
Серед фігурантів справи — ексзаступниця очільника Офісу президента Ірина Мудра, колишній депутат Максим Микитась і чинний нардеп від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар. 19 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника ОП.
21 серпня суд обрав запобіжний захід Валентину Єлізарову, колишньому народному депутату Максиму Микитасю та генеральному директору з правових питань Офісу президента Віктору Дубовику — підозрюваних у справі Форест Гамп.
25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ірині Мудрій. Суд постановив узяти її під варту на 60 днів із можливістю застави у 20 млн грн.