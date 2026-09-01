Микитась у суді назвав Мудру «людиною із великої літери та з кришталевою репутацією»

1 вересня, 14:55
Максим Микитась брав участь у засіданні через відеозв'язок (Фото: Марія Юркян / hromadske)

Максим Микитась брав участь у засіданні через відеозв'язок (Фото: Марія Юркян / hromadske)

Колишній народний депутат Максим Микитась заступився в суді за колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру та заявив, що вона – «людина із великої літери та з кришталевою репутацією». Про це у вівторок, 1 вересня, заявила журналістка BBC Софія Середа.

«Вона більш ніж достойно представляла нашу країну на різних рівнях світової політичної спільноти у боротьбі із російською агресією. Сміливо відстоювала створення світових інституцій майбутніх покарань для злочинців», — заявив перед суддями Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Микитась.

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Він також стверджує, що Мудра — людина, яка «має державницьку позицію значно більшу, ніж 90 відсотків чиновників разом взятих». Микитась також додав, що колишня чиновниця «відчайдушно й безкорислово намагалась щось робити ціною власної репутації, карʼєри, а, може, навіть і життя».

«Якщо десь і порушено закон, то саме на мені лежить відповідальність і саме я повинен за це відповідати», — заявив екснардеп.

Як пише hromadske, Апеляційна палата ВАКС лишила без змін запобіжний захід для фігуранта справи Форест Гамп Микитася. Раніше суд призначив йому тримання під вартою з можливістю внесення 30 мільйонів гривень застави, однак грошей так і не було внесено.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що слідство не залучало колишнього народного депутата Максима Микитася до отримання записів розмов Ірини Мудрої.

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Коментуючи заяви сторони захисту Мудрої про те, що саме Микитась міг записувати її розмови та таким чином співпрацювати з антикорупційними органами, Клименко заперечив таку версію. Він наголосив, що САП не використовувала колишнього нардепа для проведення слідчих дій.

Операція Форест Гамп — головне

19 серпня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію Форест Гамп із викриття масштабної корупційної схеми. Йдеться зокрема про легалізацію 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас — ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

NV
Інфографіка: NV

Серед фігурантів справи — ексзаступниця очільника Офісу президента Ірина Мудра, колишній депутат Максим Микитась і чинний нардеп від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар. 19 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника ОП.

21 серпня суд обрав запобіжний захід Валентину Єлізарову, колишньому народному депутату Максиму Микитасю та генеральному директору з правових питань Офісу президента Віктору Дубовику — підозрюваних у справі Форест Гамп.

25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ірині Мудрій. Суд постановив узяти її під варту на 60 днів із можливістю застави у 20 млн грн.

Редактор: Вікторія Горьова

Теги:   Максим Микитась Офіс президента України Ірина Мудра Операція Форест Гамп

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