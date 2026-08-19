Колишній депутат Максим Микитась був вдома у ексзаступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої , коли до неї для проведення обшуків прийшли НАБУ і САП.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в політичних колах.

Як зазначають журналісти, на оприлюднених плівках можна почути, що Микитась адміністрував внесення застави за колишнього міністра енергетики та міністра юстиції, фігуранта справи Мідас Германа Галущенка.

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Джерела видання кажуть, що коли антикорупційні органи прийшли 19 серпня на обшуки до Мудрої, в неї вдома перебував саме Микитась.

Операція Форест Гамп — що відомо

19 серпня НАБУ оголосило про проведення спецоперації Форест Гамп. За даними Національного антикорупційного бюро, було викрито групу, яка легалізувала 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас. Хоча НАБУ не називало прізвище, ідеться, ймовірно, про Галущенка, за якого наприкінці червня внесли саме таку суму застави.

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За версією слідства, до схеми були залучені заступниця керівника Офісу президента, екснардеп, голова правління та голова наглядової ради державного банку. Для реалізації плану група використала державний банк і рахунки підконтрольних підприємств. Обшуки того дня проходили в головному офісі Сенс Банку, який підтвердив проведення слідчих дій.

Тоді ж Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Фігурантами операції ЗМІ також називають нардепа Вадима Столара, який підтвердив обшуки в себе вдома, та екснардепа Максима Микитася.

Ввечері Ірина Мудра підтвердила проведення обшуків, вручення їй підозри та подання заяви про звільнення з посади.