Ольга Стефанішина не внесла заставу у справі про незаконне збагачення до встановленого судом терміну (Фото: Офіс віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook)

Колишня посолка України у США Ольга Стефанішина не внесла заставу розміром 6 млн грн до встановленого судом терміну — 11 серпня.

Про це в середу, 12 серпня, пресслужба Вищого антикорупційного суду повідомила Суспільному.

За словами представників ВАКС, тепер Спеціалізована антикорупційна прокуратура може звернутися до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу для Стефанішиної.

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11 серпня Апеляційна палата ВАКС отримала апеляційну скаргу Стефанішиної на рішення про запобіжний захід — її розглянуть найближчим часом.

Підозра Ользі Стефанішиній — що відомо

12 липня 2026 року ЗМІ повідомили, що Стефанішина попросила завершити дипломатичну службу через особисті обставини. Того ж дня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Стефанішина може отримати підозру від НАБУ. 3 серпня Зеленський підписав указ про звільнення Стефанішиної з посади посла у США.

5 серпня НАБУ та САП вручили Стефанішиній підозру у набутті майна іншими особами, які діяли за її дорученням. За даними слідства, вона не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівку на ремонт житла, лікування матері, авіаквитки й оренду ще однієї квартири, а також не вказала користування Мерседесом, записаним на підлеглого.

6 серпня ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 млн грн.