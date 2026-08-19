Стефанішина заявила, що колишні партнери внесли за неї заставу, щоб «уникнути спекуляцій та ризиків»

Колишня посолка України в США Ольга Стефанішина заявила, що колишні партнери внесли за неї заставу у розмірі 6 млн грн, щоб «уникнути спекуляцій та ризиків». Про це вона сказала у середу, 19 серпня, у залі суду під час оскарження запобіжного заходу у межах справи про незаконне збагачення, повідомляє hromadske.

За словами експосолки, її родина дізналася з медіа про те, що їй можуть змінити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Моя дитина є підлітком та користується соцмережами і саме з них вона дізналась, що її матір можуть відправити під варту. Так само ця інформація стала відома членам моєї родини, які є для мене небайдужими. У звʼязку з цим було ухвалено рішення, що треті особи все ж таки внесуть застави, щоб мінімізувати спекуляцію та ризики, які можуть призвести до негативних наслідків для мене і моєї родини», — сказала Стефанішина.

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13 серпня за експосолку внесли 6 мільйонів гривень застави у справі про незаконне збагачення. Схеми з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що заставу за Стефанішину внесла юридична компанія Ілляшев і Партнери, де вона раніше працювала радницею. Стефанішина заявляла, що заставу за неї внесуть колишні колеги по бізнесу.

Підозра Ользі Стефанішиній — що відомо

12 липня 2026 року ЗМІ повідомили, що Стефанішина попросила завершити дипломатичну службу через особисті обставини. Того ж дня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Стефанішина може отримати підозру від НАБУ. 3 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Стефанішиної з посади посла у США.

5 серпня НАБУ та САП вручили Стефанішиній підозру у набутті майна іншими особами, які діяли за її дорученням. За даними слідства, вона не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівку на ремонт житла, лікування матері, авіаквитки й оренду ще однієї квартири, а також не вказала користування Мерседесом, записаним на підлеглого.

6 серпня ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 млн грн.

11 серпня Апеляційна палата ВАКС отримала апеляційну скаргу Стефанішиної на рішення про запобіжний захід.